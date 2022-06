Festival des arts et du rire de Labé : Mamadou Thug dresse le bilan de la 5ème édition…

CONAKRY- Les initiateurs du Festival des Arts et du Rire (FAR), -organisé du 10 au 16 mai 2022 à Labé- ont présenté le bilan de 5ème édition ce samedi 18 juin 2022.

Tenu sous le thème : "Hom'Age", la 5ème édition du FAR 2022 de Labé avait pour but de rendre hommage à l'artiste humoriste guinéen, Sow Baïlo. Mieux, l'aider cet éminent artiste d'avoir un toit chez lui à Labé pour sa retraite.

"Chaque année nous réussissons à décerner des satisfécits à tous les participants, qu'il soit journaliste, artiste, paneliste ou formateur. Ces satisfécits que nous donnons aux participants sont signés par trois autorités : le Ministre de la culture, l'une des premières autorités de Labé, soit le Maire ou le Gouverneur de Labé et le Directeur du festival. Pour nous, il faut rendre hommage aux gens à leur vivant c'est pourquoi nous rendons hommage à Sow Baïlo de son vivant. On l’a fait également avec Hadja Koumanthio. On a aussi rendu rendu hommage à tous ceux qui ont des slams Peulhs appelés Guimdhi Foutah. C’est un nouveau trophée", a expliqué Mohamed Lamine Diallo alias Mamadou Thug avant de faire une invite à l'Etat guinéen.

Le Fondateur du festival des arts et du rire de Labé explique qu’en tout 200 satisfécits ont été décernés cette année. Il invite l’Etat guinéen à institutionnaliser ce rendez-vous culturel annuel.

Mamadou Chérif Diallo, l'un des organisateurs de cet événement a expliqué que le FAR de Labé de cette année a connu une particularité. Selon lui, au-delà des hommages rendus à certains hommes de culture, le FAR 2022 de Labé a connu la participation des plusieurs artistes étrangers.

« D'habitude on faisait de la thématique mais cette année on a cherché à rendre hommage à Sow Baïlo et à travers lui tous les autres artistes et mettre en place un projet qui est celui de trouver un toit à Sow Baïlo à Labé pour sa retraite. Comme chaque année, lors de ce festival on a organisé des formations, on a sensibilisé et enfin on a fait le spectacle. On a invité des artistes humoristes ivoiriens comme Magnifique et Mala Adamou pour partager leurs expériences avec nos jeunes comédiens et faire de la sensibilisation à travers des textes comiques à la population de Labé", a ajouté Mamadou Chérif Diallo.

Abdoul Rahim Sow, artiste comédien a participé à ce festival en tant qu'humoriste. Après avoir reçu son prix, il a invité ses collègues artistes à participer au prochain FAR.

"Je suis très heureux. Ce prix m'a de plus motivé, je suis engagé d'aller plus loin l'année prochaine. J'invite les autres artistes de redoubler d'efforts, de travailler davantage et de faire tout possible pour participer au FAR 2023", a invité Abdoul Rahim Sow alias Sondou Gnannè.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com