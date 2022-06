Conakry : Des jeunes de l’axe délivrent message à l’endroit du CNRD…

CONAKRY-Des jeunes leaders de l’axe -Hamdallaye-Bambéto-Cosa-Sonfonia- ont envoyé un message au Comité National du Rassemblement pour le développement (CNRD), la junte militaire au pouvoir en Guinée.

Réunis ce dimanche 19 juin 2022, ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte pour l’encrage démocratique en Guinée.

« Nous disons ici haut et fort, que ceux qui prétendent détenir le monopole de la manipulation et de la désinformation se ressaisissent. Car l'axe a démontré qu'il reste et demeure un rempart contre les excès des gouvernants et qu'il se bat aux côtés de l'UFDG de Elhadj Cellou Dalein Diallo pour le triomphe de la vérité contre le mensonge », ont-ils déclaré.

Soutien au FNDC

Ils annoncent leur soutien à la manifestation projetée le 23 juin 2022. « Réunir des gens au nom de l'axe pour faire croire à l'opinion et au Colonel Mamadi Doumbouya la maîtrise des forces progressistes de l'axe relève de l'utopie. Bientôt, nous démontrerons à travers le soutien que nous allons apporter au FNDC que l'axe de la démocratie n'est pas chimérique », ont martelé ces jeunes.

A suivre…

