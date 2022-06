Marche du 23 juin : Des autorités communales démentent le FNDC...

CONAKRY - Alors que le front national pour la défense de la constitution (FNDC) annonce avoir déposé vendredi 17 juin des lettres d'informations au niveau des trois Mairies de Matoto, Matam et Kaloum pour la tenue de la marche du 23 juin prochain, les Maires des Communes concernées affirment n'avoir reçu aucune lettre à date.

Contactés en début de soirée de ce samedi 18 juin 2022 par notre rédaction, Mamadouba Tos Camara, Matoto, Gassime Soumah, Kaloum et Ismael Condé, Matam ont tous affirmé qu'à date, ils n'ont reçu aucune lettre d'information venant du front national pour la défense de la constitution (FNDC).

"Honnêtement je n'ai pas reçu de lettre d'abord. Je ne sais pas s'ils ont déposé hier. Mais là présentement (18h 05 minutes ndlr) je suis au bureau mais je n'ai pas vu. Sauf s'ils envoient le lundi mais maintenant là je n'ai aucune lettre", nous a confié Mamadouba Tos Camara.

Même son de cloche au niveau de la Mairie de Matam. Joint au téléphone par un journaliste d'Africaguinee.com, Ismaël Condé nous a expliqué qu'à date, il n'a reçu aucune lettre du FNDC.

"Le FNDC ne m'a pas envoyé de lettre d'abord. Je n'ai pas reçu encore", a affirmé Ismael Condé.

Le Maire de Kaloum, Gassime Soumah a abondé dans le même sens. "Je n'ai pas reçu de lettre. Peut-être c'est au niveau du secrétaire général là-bas. La procédure demande qu'on envoie au niveau de notre tutelle qui est le gouvernorat qui à son tour va envoyer au département. La réponse va venir après. Ensuite, nous allons nous prononcer", nous a confié Gassime Soumah.

Interrogé ce samedi 18 juin, le coordinateur national du FNDC, Foniké Mengué a indiqué que son mouvement n'est pas fermé au dialogue. " Nous ne sommes pas fermés au dialogue, on l'a dit dès au départ. Une transition, c'est le consensus et le dialogue. on ne peut pas nous imposer une durée. Si le CNRD veut faire quelque chose, ça doit passer par le dialogue et le consensus", a martelé Ousmar Sylla Foniké Mengué.

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023