La colère de Fodé Oussou contre les « pourfendeurs » de Dalein : "Même quand il prononce un seul mot en poular…"

CONAKRY-Dr Fodé Oussou Fofana est lassé par les critiques qui visent Cellou Dalein Diallo, en tournée en Amérique du Nord. Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui s’est confié à Africaguinee.com a tenu à répondre aux détracteurs de son président.

« Tout ce qu’il fait, les gens trouvent un moyen de le critiquer. Même lorsqu’il parle en soussou, Malinké, Guerzé ou poular, sa propre langue maternelle, on considère que ce n’est pas normal. Quand tient un discours et qu’il fait une seule digression à travers un mot peul, on crie au scandale. C’est quand même triste et pathétique d’aller dans de telles considération », déplore M. Fofana.

Ce responsable de l’UFDG invite les détracteurs de M. Diallo d’élever le niveau du débat. « Moi je dis à ceux qui émettent des critiques pour ça, Cellou a bien fait. Si j’étais de ce voyage, je lui aurais dit de tenir tous ses discours en poular, je vais les traduire en français. Tout ce qu’il fait, il faut qu’on trouve quelque chose à redire. Même lorsqu’il porte une tenue traditionnelle, on dit que c’est pour convaincre telle ou telle communauté. C’est quand même extraordinaire », s’indigne Fodé Oussou Fofana.

A suivre...

Africaguinee.com