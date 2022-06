Minéraux verts : Une nouvelle ère pour une activité minière plus durable et responsable en Afrique "Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)"

C'est l'aube d'une nouvelle ère pour l'exploitation minière africaine, avec des défis existants mais aussi de nouvelles stratégies et de nouveaux processus mis en œuvre qui créeront un secteur plus durable - même si la demande pour les minéraux du continent augmente.

Selon Souleymane Traoré, Directeur Général de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), il s'agit avant tout de reconnaître l'équilibre délicat entre la création d'entreprises durables capables de soutenir la vie et les moyens de subsistance des Africains, et la protection de l'environnement et des communautés dans lesquelles ils opèrent.

Nous constatons déjà la complexité de cet équilibre avec le regain d'intérêt pour les "minéraux verts". Je suis sûr que de nombreux investisseurs de notre secteur ont récemment été stimulés par le rapport Wood Mackenzie de 2021, qui montrait que la demande accrue d'énergie solaire - l'une des formes les plus durables de production d'énergie - allait avoir un impact considérable sur l'utilisation de certains métaux. Wood Mackenzie estime que la demande d'aluminium, de cuivre et de zinc devrait doubler d'ici 2040 pour couvrir les besoins des dispositifs d'énergie solaire", a déclaré M. Traoré lors du récent Forum des chefs d'entreprise africains à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Ce forum, qui a rassemblé 1 500 PDG, chefs d'État, ministres et chefs d'entreprise, est la plus grande réunion internationale du secteur des affaires en Afrique.

Le Directeur Général de la CBG faisait partie d'un panel qui a discuté des minéraux verts et de la manière de saisir pleinement une opportunité historique. Dans ses interventions, il a donné son point de vue sur l’industrie, sur le développement de ces minéraux ainsi que sur le rôle futur de l'Afrique sur ce marché.

Il a ajouté : "Notre société, la CBG, est particulièrement intéressée par le fait que l'aluminium est généralement un matériau vital pour les parties structurelles des panneaux solaires. Avec une demande actuelle de 2,4 millions de tonnes d'aluminium en 2020, qui devrait atteindre au moins 4,6 millions de tonnes en deux décennies pour les seuls projets d'énergie solaire, les opportunités pour notre continent riche en minéraux sont immédiatement évidentes."

Depuis sa création, il y a près de 50 ans, les opérations de la CBG ont produit de manière responsable et sécuritaire 500 tonnes métriques de bauxite – le minerai primaire de l'aluminium - destinées à l'exportation. L’entreprise soutient l'une des industries minières les plus importantes du pays et nous faisons de notre mieux pour aider à transformer l'économie guinéenne basée sur les ressources naturelles - en mettant l'accent sur le développement des personnes, tout en fournissant tous les efforts possibles pour tenir nos engagements pour préserver l'environnement.

Ce que nous constatons actuellement, c’est que beaucoup de ces minerais sont exportés sous leur forme brute, plutôt que le produit final - l'aluminium - qui fait partie intégrante des minéraux verts. L'Afrique a le potentiel pour s'emparer d'une part importante du marché des minéraux verts - et pas seulement de l'aluminium - mais à condition que le continent construise de nouvelles infrastructures pour traiter les matières premières plus efficacement.

"C'est pourquoi je pense que la solution au manque d’infrastructure est de continuer à construire des partenariats public-privé qui peuvent aider les gouvernements africains à améliorer la chaîne d'approvisionnement et à garantir que chaque partie surveille les engagements et les décisions de l'autre", a déclaré M. Traoré.

La CBG a été créée au début des années 1960 et a commencé ses activités dans les années 1970 en tant que joint-venture entre le gouvernement guinéen et Halco Mining.

"Depuis le début nous travaillons avec le gouvernement à tous les niveaux, et cette collaboration a favorisé le développement des infrastructures pour construire l'économie locale, et ces dernières années, nous avons reconnu qu'il était temps d'aller encore plus loin", a-t-il poursuivi.

Les sociétés minières locales et internationales présentes en Guinée ont été invitées à présenter leurs projets de création de nouveaux procédés de raffinage de la bauxite, afin de canaliser les richesses minérales du pays vers un développement économique direct.

"C'est quelque chose que nous, en tant que CBG, recommandons vivement, et les perspectives sont passionnantes. En construisant de nouvelles raffineries, nous pouvons non seulement profiter de la demande accrue pour le produit final - l'aluminium - mais aussi créer de nouveaux marchés pour l'emploi, nous associer à plus d'entreprises dans le pays et investir dans les talents locaux", a déclaré M. Traoré.

Il a ajouté : "Cet avenir pour l'industrie s'inscrit directement dans notre volonté de transformer les vies africaines pour le meilleur, tout en fournissant tous les efforts possible pour préserve l’environnement, et de créer des industries qui rivalisent avec les meilleures du monde. Cependant, nous devons reconnaître que ces nouveaux processus de raffinage de l'aluminium nécessiteront à terme plus d'énergie. Personnellement, je ne vois pas cela comme un obstacle mais plutôt comme un défi qui n'est pas insurmontable si toutes les parties devaient se donner la main et travailler en étroite collaboration.

"C'est pour cette raison que le secteur minier - nous y compris - doit redoubler d'efforts pour adopter des pratiques minières durables. Afin de nous aligner et de soutenir pleinement cette démarche, notre compagnie CBG a volontairement souscrit aux meilleures normes internationales applicables, notamment celles de la SFI, de l'ASI (pour laquelle la certification est en cours) et de ISO."

Au-delà de la dimension humaine d'une entreprise durable, on ne peut ignorer l'impact environnemental de l'industrie minière, en particulier en Afrique, où les législations de protection ont historiquement été sous-développées ou difficiles à appliquer. La législation minière de la Guinée a été transformée au cours des 15 dernières années, le plus important étant le plan d'action national pour l'environnement et un code minier révisé. Le code exige le respect total des exigences liées à la protection de l'environnement, et tous les opérateurs miniers demandant des permis d'exploitation doivent inclure des plans d’ évaluations de l'impact environnemental et social afin de s’assurer de que les dommages environnementaux sont minimisés .

La CBG s'est engagée à réhabiliter les zones dans lesquelles elle mène ses opérations minières. Elle a déjà reboisé une superficie de 2000 hectares et poursuivra la réhabilitation tout au long de son existence en Guinée. La société s'est également engagée à mener une gestion responsable de l'environnement en préservant les ressources locales et la biodiversité, et en s'attaquant à tout impact historique sur les ressources en eau ou la qualité de l'air grâce à une surveillance approfondie.

M. Traoré a conclu : "En fin de compte, la chaîne de valeur des minéraux verts présente une opportunité historique, et nous voulons qu'elle réussisse, car les sources d'énergie alternatives et propres sont le seul moyen d'assurer l'avenir de notre monde. Toutefois, il est très important que nous veillions, dans notre course pour saisir cette opportunité, à ne pas perdre de vue les meilleures pratiques qui protégeront également les environnements et les communautés locales. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère de l'activité minière en Afrique, alors faisons en sorte qu'elle soit durable."