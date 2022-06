Guinée : Ottawa, Washington, Paris… élèvent le "niveau d’alerte" sur Conakry

CONAKRY-En Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) appelle à une manifestation pacifique le 23 juin 2022 à Conakry. Mais la junte militaire au Pouvoir interdit formellement ce type de mobilisation, laissant planer des risques de violence. Face à la montée des tensions dans le pays, plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à la vigilance. C’est le cas d’Ottawa.

La situation pourrait se détériorer rapidement

« Un coup d'État a eu lieu en Guinée le 5 septembre 2021. Bien que la situation à Conakry soit actuellement calme, elle évolue et pourrait se détériorer rapidement », prévient le Canada.

Si vous êtes en Guinée, ajoute la note d’Ottawa, il faut faire preuve de « prudence », surveiller les médias locaux pour rester informé de l'évolution de la situation. Le Canada rappelle qu’une manifestation est prévue à Conakry le 23 juin 2022, malgré l'interdiction en place.

« En mai 2022, la junte militaire a interdit les manifestations politiques jusqu'à nouvel ordre. Depuis lors, la police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes et des coups de semonce pour disperser les foules de manifestants. Des manifestations ont lieu de temps à autre. Même les manifestations pacifiques peuvent devenir violentes à tout moment. Ils peuvent également entraîner des perturbations de la circulation et des transports en commun. Évitez les zones où se déroulent des manifestations et de grands rassemblements » souligne Ottawa dans sa mise à jour « conseil aux voyageurs ».

