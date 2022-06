Guinée : Le parti d’Alpha Condé et ses alliés haussent le ton...

CONAKRY- Alors que la transition est dans l'impasse, l’ancien parti au pouvoir et ses alliés ont exprimé leur position sur de nombreux sujets d’actualité ce jeudi 16 juin 2022. Le collectif RPGarc-en-ciel et Alliés appelle au dialogue tout en exigeant la libération des anciens dignitaires incarcérés à la maison centrale. L’ancienne mouvance présidentielle prévient que l'impatience et la frustration de ses militants seront non maîtrisables si le choix du dialogue n’est mis en avant pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la quintessence de leur déclaration.

De la marche du 23 juin projetée par le FNDC

S'agissant la manifestation programmée par le FNDC pour le 23 juin 2022 dans le Grand Conakry, le Collectif Rpg arc-en-ciel et Alliés, rappelle qu'il ne participera à aucune activité organisée par cette entité qui n'a aucune existence légale. De surcroît, ils savent que toutes les manifestations du FNDC ont été violentes, et ont toujours conduit à des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Toutefois, cela n'altère en rien la légitimité des revendications, ni le principe de manifester conservé par la charte de Transition.

Des forces vives de la nation

S'agissant des forces vives de la Nation, en vue de l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif, le CNRD doit être autour de la table de dialogue avec les entités légalement et légitimement établies : partis politiques, organisations de la société civile, organisations syndicales et religieuses.

Ce cadre qui doit être inclusif et transparent tout au long de la transition est la seule voie pour que les arguments remplacent la violence et que les débats se tiennent en lieu et place de l'affrontement.

Du climat social et politique

S'agissant du climat social et politique, sans remettre en cause la loi et l'application des principes de la bonne gouvernance, le Collectif Rpg arc-en-ciel et Alliés rappelle qu'une transition doit se dérouler dans un environnement de paix et de sécurité pour tous. Ainsi, il devient important que les revendications des uns et des autres soient entendues.

Détention des cadres du RPGarc-en-ciel et Alliés

Nous demandons la libération et la préservation de la dignité du Professeur Alpha Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana, honorable Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diane, Albert Damantang Camara, Oyé Guilavogui, Dr Ibrahima Kourouma, Ismael Dioubaté, Zakaria Koulibally, Lounceny Camara, Dr Lounceny Nabé et Souleymane Traoré.

Le collectif Rpg arc-en-ciel et Alliés, tirant les leçons du passé, lancent un appel pressant aux autorités de la transition pour qu'elles prennent toutes les initiatives, pour le retour d'un climat de confiance, de dialogue qui garantit l'expression des droits politiques et civiques.

De la désignation d'un médiateur par la CEDEAO

Le collectif soutient la désignation par la CEDEAO d'un médiateur ayant le mandat de l'organisation sous-régionale pour favoriser le rapprochement des points de vue de l'adoption d'un chronogramme consensuel accepté de tous.

Le collectif lance un appel à tous pour le choix du dialogue, seule voie porteuse et à défaut de l'atteindre, l'impatience et la frustration de ses militants et militantes pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seront non maîtrisables.

