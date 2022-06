Mort tragique de Kadiatou : Les services de l'hôpital Sino-Guinéen livrent leur part de "vérité"…

CONAKRY-Que s’est-il passé dans la nuit du samedi 11 juin 2022 aux urgences de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne ? Accusés de négligence dans la prise en charge de feue Kadiatou Diallo, une des victimes de l’accident tragique survenu à Bady Tondon, les médecins qui étaient de garde cette nuit ont livré leur part de vérité sur ce qui s’était passé.

Selon l'équipe de garde, contrairement aux affirmations du beau-frère de feue Kadiatou, tous les blessés ont été reçus et pris en charge de façon prompte. Dr Oumar Kandia Konaté, chirurgien et membre de l'équipe explique :

"Nous étions l'équipe de Garde. Le chef d'équipe est un neurologue, moi je suis un médecin chirurgien. Lors de la garde, on a eu 20 malades dont six (6) blessés qui venaient du lieu de l'accident. Donc, avant que le dernier lot de blessés n’arrive à bord de l’ambulance, il y avait un premier véhicule déplacé par des parents, celui-ci avait à bord trois malades. C'est dans ce véhicule où se trouvait la femme avec son enfant qui est d'ailleurs la sœur de feue Kadiatou. Celle-ci avait les quarte membres (supérieurs et inférieurs) fracturés. Sa prise en charge avait nécessité la présence de tous les infirmiers et infirmières qui étaient là, plus trois médecins dont mes confrères et moi. Toute l'équipe s'était mobilisée.

C'est après cela que ceux d'Ignace Deen sont venus, dans l'ambulance. Une fille de neuf ans qui s'était noyée, était parmi eux. Et quand l'ambulance est venue, on a délégué le chef d'équipe, d'aller voir les cas critiques qui étaient dans l'ambulance bien qu'on était déjà débordé. Car nous, on s'occupait des autres malades. Moi-même, j'étais sorti pour aller chercher d'autres infirmiers pour nous épauler. Et là, tous les cas graves ont été recensés. Madame Kadiatou faisait partie, plus deux enfants. On a commencé par les enfants et la troisième personne c'était Kadiatou. J'étais là. Ce qui est important de préciser, on n'a pas administré de soins à feue Mme Kadiatou parce que quand on l'a prise dans l'ambulance, elle était déjà inerte. C'est donc un dépôt de corps. C'était dans les environs de 00 heure.

Quand l'ambulance est venue, on a procédé rapidement à l'identification des cas graves. Lorsqu’on l'a fait descendre, elle était déjà décédée. On n'a pas annoncé aussitôt la nouvelle, pour apaiser les parents parce qu'il y avait du monde à l'hôpital.

Son mari était là. Et quand on a installé les autres malades, on a demandé aux autres de sortir on va faire les soins mais lui, j'ai demandé à ce qu'il reste. Il a assisté aux soins qu'on a effectué pour les autres, on lui a dit de rester parce qu'il savait déjà que son épouse était décédée.

Et là, c'est un ancien conseiller du CNT de Telimelé que j'ai appelé pour l'informer du décès. Il nous a dit de continuer le travail et qu'il va informer l'époux. C'est finalement le chef d'équipe qui l'a informé de la triste nouvelle. C'est ainsi que le grand frère de son mari est revenu me voir pour me remercier et demander ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit d'aller voir la famille, l’informer et se préparer pour venir prendre le corps quand ils voudront pour l'enterrement. C'est dans ces circonstances qu'on s'est allé pour s'occuper des autres malades", a expliqué Dr Konaté, chirurgien membre de l'équipe de Garde, ce jour.

Dr Mohamed Lamine Sylla, membre de l’équipe qui était de garde témoigne que certains membres de la famille peuvent témoigner que c'est un corps qui a été amené à l'hôpital Sino-Guinéen. Car, dit-il, le médecin qui les accompagnait le leur avait notifié.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com