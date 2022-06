Crime à Lambanyi : témoignage pathétique de la mère d’Abdourahmane...

CONAKRY- La famille d’Abdourahmane Diallo, tué mardi 14 juin 2022 à Lambanyi, par une fille à cause de 20.000 GNF, est sous le choc.

Au quartier Yembeya, commune de Ratoma, où un reporter d’Africaguinee.com s’est rendu, ce mercredi 15 juin 2022, parents et amis, proches de la victime sont en larmes. Diplômé sans emploi, Abdourahmane était âgé de 29 ans. Célibataire, il faisait le Taxi moto à Lambangni. C'est hier mardi, aux environs de 15h qu'une fille de nom de Kadiatou Kanté l'a poignardé au niveau du coup. Il a succombé à ses blessures.

"Abdourahmane Diallo était son client. Il semblerait qu'il avait envoyé la fille en déplacement sur sa moto. Ils avaient conclu 40 000 GNF pour le transport. Mais en cours de route, il a eu une crise de carburant. Il aurait demandé la fille de lui donner un crédit de 20 000 GNFpour le prix du carburant. Mais dans les 40 000 GNF, la fille n'aurait payé que 20 000GNF. Et hier mardi, à Lambangni, elle est venue à son lieu de stationnement lui réclamer cette somme d'argent. Une altercation a éclaté entre les deux. La fille a pris un couteau et l'a poignardé au cou. Il en est finalement mort", a expliqué M. Keita, Colonel à la retraite, concessionnaire de la famille Diallo.

La maman du défunt, même si elle s'en remet à la volonté divine, sollicite à ce que le meurtre de son enfant ne reste pas impuni.

"Nous sommes très attristées. Mon fils Abdourahmane, on a fait hier la prière de 14h ensemble avec son père. Il avait des injections qu'il a prises et il est parti se faire injecter chez un médecin. Par la suite, aux environs de 15h, un de ses amis est venu me demander de ses nouvelles, je lui ai dit que mon fils était sorti. Il m'a fait parler un peu avant de repartir mais il se trouvait que mon fils avait déjà été tué", explique-t-elle encore en larmes.

Abdourahmane était un homme bien, sage et qui n'avait pas de problème ajoute-t-elle, réclamant justice. "Je ne sais quoi dire puisque, cette fille n'a rien trouvé que d'ôter la vie à un être humain (…pleures). J'ai pardonné mon fils et je demande à tous les fidèles croyants de faire autant. Mais mon souhait est que justice soit faite, non pas pour maltraiter son assassin mais, pour qu'elle serve d'exemple ", a lancé Mme Djénabou Diallo.

Elhadj Abdourahmane Baldé, parent proche de la famille du défunt a lancé un appel à l'endroit des jeunes et toute la famille de rester derrière la justice.

" Je demande à tout le monde de se ressaisir et d’attendre le rapport médico-légal pour recevoir le corps et l'enterrer dignement. Il ne faut pas créer d'autres histoires, le destin est inévitable. L'affaire est dans la main de la justice. Donc, laissons la loi s’appliquer ", a ajouté ce proche de la famille du défunt.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 15 juin 2022, le parquet général a annoncé que la fille, auteure présumée du crime a été arrêtée hier soir. Elle est actuellement placée dans les locaux disciplinaires de garde à vue pour des fins d'enquête. « Elle sera déférée dès aujourd'hui au parquet compétent pour une ouverture d'information judiciaire" a précisé le procureur Charles Alphonse Wright.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114