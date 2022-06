Cas Elhadj Saidou Diallo : "Il était un peu frustré contre son fils..."

CONAKRY- Lundi 13 juin 2022, le Ministre Ousmane Gaoual Diallo, qui s’exprimait sur les ondes de nos confrères de la radio Fim fm a déclaré que son père Elhadj Saidou Diallo aurait fait une crise d’AVC. Cette déclaration du porte-parole du Gouvernement a eu l’effet d’une « bombe » dans la famille politique du doyen Saidou.

Aussitôt, nous informe-t-on, une délégation de l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) a été composée et s’est rendue à son domicile pour s’en quérir de son état. Selon certains membres de la délégation, les affirmations du ministre sur la santé de son père, ne collent pas du tout avec la réalité.

"Dès qu'on a appris cette nouvelle à la radio, le Président Cellou Dalein Diallo nous a dépêché aussitôt pour aller rendre visite à Elhadj Saidou Diallo. Parce que le doyen est membre du conseil politique de l'UFDG. Effectivement, on s'est rendu au domicile de Elhadj Saidou Diallo et on a trouvé fort heureusement que le doyen était en bonne santé. Il nous a bien reçu et il nous a dit qu'il avait juste le paludisme mais que ça allait mieux en ce moment.

Il nous a affirmé qu'il n'a pas eu d'AVC (Accident Vasculaire Cérébral). Il a ajouté qu’il n’était pas au courant de ce que Ousmane Gaoual a raconté dans les médias. Il nous a dit qu'il est tombé un peu malade mais que c'était le paludisme et que ça allait mieux pour lui", nous a confié Elhadj Ibrahima Dabola.

Un autre membre de la délégation de l'UFDG qui s'est rendue chez le Président du Comité national des Sages du parti, nous a expliqué en off qu'à l'arrivée de la délégation, Elhadj Saidou a marché sans sa canne pour leur montrer qu’il se portait mieux et qu'il n’a pas fait de crise d'Accident Vasculaire Cérébrale (AVC). Selon toujours notre interlocuteur, Elhadj Saidou Diallo devait voyager cet après-midi pour la France mais qu'il a reporté son voyage pour rassurer les parents, amis et collaborateurs qu'il se porte bien.

"Il était un peu frustré contre son fils (Ousmane Gaoual Diallo ndlr). Il nous a expliqué que beaucoup de personnes l'ont appelé au téléphone mais que ce n'était pas réel. On n'est pas allé en profondeur mais on a senti qu'il n'était pas content des déclarations de son fils", a indiqué notre source. Un reporter d’Africaguinee.com a pu échanger brièvement avec le doyen Saidou Diallo ce mercredi 15 juin 2022.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023