Aboubacar Soumah "agresse" un journaliste en pleine émission : "Il sera interpellé…"

CONAKRY- C'est une scène surréaliste qui s'est produite ce mercredi, 15 juin 2022 dans le studio de la radio Espace FM. Invité prestige de l’émission « Les Grandes Gueules », l'ancien député uninominal de Dixinn, Aboubacar Soumah qui se serait senti vexé par la diffusion d'un ancien audio dans lequel il soutenait le troisième mandat, a tout simplement décidé d'agresser les chroniqueurs. Dans sa colère, le président du parti GDE, a porté des coups contre Ahmed Camara qui a fini par perdre un des boutons de sa veste.

Informé de cette scène de violence qui sort du commun, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco a annoncé des poursuites judiciaires contre l'homme politique.

« J'ai envoyé la gendarmerie là-bas (Espace FM). Il (Aboubacar Soumah) s'est violemment jeté sur un journaliste en pleine émission. Le dossier connaitra un traitement judiciaire. Il ne peut pas commettre une infraction impunément.

Il n'est pas au-dessus de la loi même s'il est leader politique. S'il pose un acte contraire à la loi, on va engager des poursuites judiciaires contre lui. Il sera poursuivi et cette affaire connaîtra un traitement judiciaire. S'il est établi qu'il a porté des coups sur le journaliste, il va comparaître. Il sera interpellé et va répondre de ses actes devant la loi», a martelé M. Abdoulaye Israël Kpoghomou, procureur de la République près le TPI de Mafanco.

Il faut préciser que ces poursuites judiciaires qui seront engagées contre Aboubacar Soumah sont à l'initiative du parquet de Manfaco qui, en sa qualité de représentant de la société peut s'autosaisir. Ce n'est donc pas le groupe Hadafo média qui a intenté cette action de justice.

Dossier à suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23