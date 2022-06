Guinée : Mamadi Doumbouya abroge deux décrets d’Alpha Condé…

CONAKRY-Ce lundi 13 juin 2022, le Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a pris un Décret D/ 2022/0284/PRG/CNRD/SGG/ portant « actifs d’une partie du complexe textile de Sanoyah à la société ODP et D/ 2017/ 034/PRG/SGG du 03 février 2017 portant attribution du lot du complexe textile de Sanoyah à la société Hydro mine internationale ».

En son article 1er, le Décret du Président de la Transition indique : sont et demeurent abrogés le Décret D/2012/089/PRG/SGG du 16 juillet 2012, portant cession des actifs d’une partie du complexe textile de Sanoyah formant les lots 1 et 2 du plan d’aménagement du domaine de la société ODP et le Décret D/ 2017/034/PRG/SGG du 03 février 2017 portant attribution du lot 3 du complexe de Sanoyah à la Société Hydro mine internationale.

En son article 2, le décret du colonel Mamadi Doumbouya précise que : le Gouvernement de la république de Guinée se réserve le droit de privatiser ces actifs conformément à la Loi L 2001/018/ AN du 23 octobre 2021 portant sur la réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’Etat.