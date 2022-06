États-Unis : Washington "épingle" la Guinée dans un nouveau rapport…

WASHINGTON-Le Gouvernement américain a publié en début juin 2022, un rapport sur la liberté religieuse. En ce qui concerne la Guinée, la note de Washington consultée par Africaguinee.com mentionne des cas d’atteinte à la liberté religieuse. Plusieurs exemples sont cités dans le rapport de 9 pages subdivisé en quatre sections.

La « mainmise » de l’exécutif sur le contenu des semons et prêches dans les mosquées et églises, la condamnation de l’imam Nanfo Diaby, l’interdiction des prières nocturnes nafil, suspension d’imams, empêchement d’ouverture de mosquées de courant wahhabite à Labé ou encore le bras de fer entre l’église et les habitants de Kendoumaya… sont autant d’exemples cités par Washington comme étant des atteintes à la liberté religieuse. Africaguinee.com vous propose ci-dessous le résumé du rapport. Son intégralité est consultable en annexe.

« Le gouvernement constitutionnel élu du pays a été renversé par un coup d'État militaire le 5 septembre. Le Comité national autoproclamé pour la réconciliation et le développement (CNRD) a suspendu la constitution et dissous l'Assemblée nationale. Le CNRD a publié une charte de transition le 27 septembre qui stipule que la Guinée est un État laïc et que tout acte portant atteinte à la laïcité de l'État ou à la liberté religieuse doit être considéré comme passible d'amendes et d'emprisonnement.

La Charte de transition garantit également la liberté de culte dans les limites définies par la loi. En outre, la charte stipule que deux membres du Conseil national de transition (CNT) de 81 membres doivent être des membres de la communauté religieuse.

La mainmise de l’exécutif sur les sermons

Avant le 5 septembre, la constitution stipulait que le pays était un État laïc, interdisait la discrimination religieuse et accordait aux individus le droit de choisir et de professer leur religion. Avant et après le 5 septembre, le Secrétariat général des affaires religieuses (SRA) a continué à publier des thèmes hebdomadaires à inclure dans les sermons du vendredi dans les mosquées et les sermons de l'église du dimanche.

Bien que la SRA ne contrôle pas les sermons dans chaque mosquée et église, ses inspecteurs étaient présents dans chaque région et étaient chargés de s'assurer que les sermons de la mosquée et de l'église étaient conformes aux directives de la SRA.

Condamnation de Nanfo

En mai, l'imam Nanfo Diaby a été arrêté alors qu'il dirigeait la prière de l'Aïd al-Fitr en langue malinké plutôt qu'en arabe, comme l'exigent les directives de la SRA. Il a purgé cinq mois de prison et a été condamné à une amende de 500 000 francs guinéens (54 $). Le gouvernement a interdit les prières du soir dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du Ramadan en raison de l'augmentation des cas de COVID-19.

Suspension d’imams

Cela a été suivi de nombreuses manifestations, avec de multiples arrestations et une personne tuée par les forces de sécurité à Kerouane, en Haute-Guinée. De plus, les autorités religieuses ont suspendu huit imams, dont un a été arrêté puis relâché, pour incitation à la violence, organisation de manifestations et violation de l'interdiction des prières nocturnes. En août, sept imams ont été réintégrés, tandis qu'un a été interdit de prêcher.

Cas des wahhabites à Labé

En septembre, les médias ont rapporté que les forces de sécurité avaient empêché les adeptes locaux de l'islam wahhabite d'assister à la prière du vendredi dans une mosquée de Misside Hinde, près de Labe, dans la région de la Moyenne Guinée. Les autorités locales ont fermé la mosquée après que la Ligue islamique de la préfecture, une organisation de la société civile qui suit de près les directives de la SRA.

Bras de fer entre l’église et les habitant de Kendoumaya

En septembre, dans le cadre d'un différend de longue date entre l'Église catholique et les villageois musulmans de Susu, des habitants ont attaqué le monastère catholique Saint-Jean à Kendoumaya dans le but de réoccuper les terres. Après qu'un moine ait utilisé un fusil de chasse pour tirer des coups de semonce pour disperser la foule, des villageois l'ont agressé.

La police a ensuite dispersé la foule sans inculpation ni arrestation. L'incident fait suite aux efforts d'un an des villageois pour revendiquer les terres entourant le monastère et les subdiviser entre eux, malgré les efforts de l'Église catholique, des autorités locales et du ministère de la Justice pour résoudre le différend. À la fin de l'année, plusieurs affaires judiciaires concernant le différend entre les villageois et l'Église restaient pendantes ».