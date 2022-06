Élève tué à Hamdallaye : Cinq policiers inculpés par la justice...

CONAKRY-Cinq agents de la police ont été inculpés ce lundi 13 juin 2022 par justice guinéenne, pour leur implication présumée dans le meurtre de Thierno Mamadou Diallo. Ce jeune collégien de 20 ans, a été tué par balle à Hamdallaye, le 1er juin dernier, en marge d’une manifestation spontanée contre la hausse des prix des produits pétroliers.

Dans une note transmise ce soir à la rédaction d'Africaguinee.com, le Parquet Général de la Cour d'Appel de Conakry a annoncé que la Brigade de Recherche de Kipé suivant procès-verbal n°086/2022 d'enquête préliminaire, a transmis au parquet d'instance près le Tribunal de Première Instance de Dixinn la procédure contre les nommés :

Commissaire Principal Pierre LAMAH, en service au Commissariat Central de Kaporo-Rails ;

Adjudant-Chef Mamadou Yéro BARRY, Chef de mission BAC N°01 ;

Adjudant-Chef Moriba CAMARA, en service à la BAC N°01;

Laye CAMARA, Maréchal de logis chef en service à la BAC N°01;

Brigadier-Chef Moustapha CAMARA, en service à la BAC N°01.

Suivant réquisitoire introductif d'instance N°755/2022 en date de ce jour 13 Juin 2022, le Procureur de la République après information du Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour des chefs d'inculpations :

- Meurtre contre Adjudant-Chef Moriba CAMARA ;

- Abstention délictueuse contre Commissaire Principal Pierre LAMAH, Adjudant-Chef Mamadou Yéro BARRY, Laye CAMARA et Brigadier-Chef Moustapha CAMARA.

Le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Première Instance de Dixinn a été désigné aux fins d'information judiciaire.

"Le nommé Adjudant-Chef Moriba CAMARA a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Thierno Mamadou DIALLO et ses co-inculpés Commissaire Principal Pierre LAMAH, Adjudant-Chef Mamadou Yéro BARRY, Laye CAMARA et Brigadier-Chef Moustapha CAMARA pour des faits d'abstention délictueuse placés sous contrôle judiciaire" a déclaré le parquet général.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114