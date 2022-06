Détention prolongée de Kassory : "C'est un acharnement contre le RPG arc-en-ciel…"

CONAKRY-La détention prolongée de Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr. Mohamed Diané et compagnie continue de préoccuper, le RPG arc-en-ciel. L’ancien parti au Pouvoir qui s’interroge sur les motifs réels de l’incarcération de son président dénonce un « acharnement ».

"On voit que c'est un acharnement contre le parti (RPG arc en ciel, ndlr). Sinon, on ne peut pas arrêter des gens sans dire pourquoi ils sont arrêtés. On a cité des accusations de détournement d'argents sans nous dire combien ils ont détourné. Aussi, on parle d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent alors qu’ils ne font pas de commerce pour blanchir quelque chose.

C'est des trafiquants de drogue qu'on peut accuser de blanchiment d'argent comme les Pablo Escobar. Mais accuser comme ça des ministres de blanchiment d'argent, c'est incompréhensible", s’offusque Dr. Sékou Condé secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel, interrogé par Africaguinee.com.

L'ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, sont écroués depuis le 06 avril 2022 à la maison centrale de Conakry. La date de leur procès n'est toujours pas fixée. Ces anciens dignitaires du régime déchu ont été déboutés à plusieurs reprises par la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières) dans leur quête de liberté. Leur famille politique demande leur libération.

« L’incarcération de nos leaders, surtout Kassory Fofana, notre Président, ça me fait très mal. J'aimerais qu’on essaie de séparer les choses et qu’on nous dise concrètement de quoi il est reproché ou bien qu'on le libère tout simplement. C'est le président de notre parti aujourd'hui", ajoute Dr Sékou Condé.

Dossier à suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com