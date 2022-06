Boké : Un accident impliquant un véhicule du cortège du ministre Bachir Diallo fait plusieurs morts

BOKÉ-Un accident de la route impliquant un véhicule du cortège ministre de la Sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo a fait six (6) morts ce lundi 13 juin 2022, dans la sous-préfecture de Kolaboui (Boké), selon un bilan officiel fourni par le Gouvernement. Le véhicule est entré en collision avec un autre de transport en commun qui avait à son bord neuf 9 passagers. Le drame est survenu Tabongny situé à environ deux kilomètres de Kolaboui.

" Ce matin, notre cortège, en provenance de Boké pour Kolaboui a croisé dans le virage Tabongny, à environ à deux kilomètres de Kolaboui, un taxi à bord duquel se trouvaient neuf 9 passagers. Il est venu en troisième position en évitant un autre véhicule. Il est carrément venu sur notre ligne heurter le nôtre qui était à la queue du cortège. Je faisais partie du dernier véhicule.

On peut dire qu'il y a eu six (6) morts en attendant la confirmation des médecins et quatre (4) blessés graves. Pour le moment, on est en route pour l'hôpital pour écouter la version officielle du médecin. Tous les blessés et les corps des probables morts ont été évacués à l'hôpital de Kamsar. Nous partons sur place avec le ministre", a témoigné le lieutenant-Colonel Mory Kaba.

Cet autre accident intervient trois 3 jours après un autre drame de ce genre survenu sur la route Dubréka Telimelé et qui a fait une dizaine de morts. Un autre drame similaire s’est produit à Kankan dans la nuit du dimanche à lundi 13 juin 2022. Ce qui fait en tout un bilan macabre d'au moins 20 personnes, en 72h.

Depuis Kindia, le Premier ministre a immédiatement suspendu sa mission pour se rendre sur les lieux de l'accident accompagné de membres du Gouvernement, selon un communiqué publié par le Gouvernement après l'accident.

Les autorités assurent que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour apporter les secours nécessaires aux blessés et la solidarité du gouvernement à toutes les familles.

Un comité de crise sous la coordination du Premier ministre est mis en place, selon le communiqué du Gouvernement.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114