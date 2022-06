Affichage des notes, réclamations, résultats : Les confidences de Thiapato Barry, DGA des examens...

CONAKRY- Les examens nationaux session 2022 ont une particularité. Le ministre de l'enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing a annoncé que les notes de chaque candidat seront affichées et que les parents auront la possibilité de faire des réclamations. Comment ce processus sera-t-il mené ? A quand la proclamation des résultats ? M. Thiapato Barry, directeur général adjoint des examens et contrôles scolaires, a répondu aux questions d’Africaguinee.com.

AFRICAGUINEE.COM : le ministre Guillaume Hawing a annoncé que cette année les notes des candidats seront affichées et que les parents d’élèves pourront des revendications. Comment ça va se faire ?

THIAPATO BARRY : Le ministre m'a instruit, il y a trois jours, de mettre à la disposition des services informatiques de notre département, la liste de tous les candidats des examens nationaux de la session 2022. Ce qui fut fait.

Aujourd'hui, le service informatique a le listing de l'entrée en 7ème année, du BEPC et du Baccalauréat. C'est dans la plate-forme du ministère de l'enseignement Pré-universitaire et de l'alphabétisation. Ça c'est une première étape.

Deuxième étape : quand les gens vont corriger et quand les résultats vont être publiés de façon officielle sur toute l'étendue du territoire national, ce résultat va être aussi affiché dans la plate-forme du ministère de l'enseignement Pré-universitaire et de l'alphabétisation. Tous les parents d'élèves vont accéder aux informations de leurs enfants, leurs relevés de notes et diplômes.

Donc, il y a une plate-forme qui est créée par le MEPU-A qui va être alimentée le moment venu pour que les acteurs et partenaires du système éducatif puissent accéder aux informations liées aux examens nationaux, session 2022.

Dès après la proclamation des résultats, aussitôt ces résultats vont être mis dans la plate-forme du ministère. Si vous avez un enfant candidat à un des examens, vous voulez avoir les informations sur votre enfant candidat, vous rentrez dans la plate-forme vous trouverez les informations de votre enfant que vous recherchez.

Combien de temps ça va prendre pour résoudre une réclamation d'un candidat non satisfait de ses notes ?

Pour l'entrée en 7ème année, s'il y a eu une irrégularité, il fait une demande au DCE (directeur communal de l’éducation) ou DPE (directeur préfectoral de l’éducation). Ensuite, il y a une commission qui va être dans chaque structure au niveau du BAC, BEPC et de l'entrée en 7ème année.

Un enfant qui doute de ses résultats, il peut déposer une réclamation et puis on met ses copies à sa disposition et si c'est établi qu'il a été brimé, il va être rétabli dans ses droits.

Est-ce qu’il y a des représailles s’il s’avère qu’il a tort ?

Non, pas du tout. Il n'y aura pas de représailles, c'est son droit. Les représailles, c'est au niveau des encadreurs qui ont corrigé sa copie, si toutefois le candidat a raison.

Pourriez-vous nous donner une idée sur le délai de la proclamation des résultats ?

On n'est pas pressé pour la proclamation des résultats, on donne du temps pour que les services travaillent correctement et bien. Pour qu'aucun enfant ne soit brimé dans le processus. On ne vous donnera pas de date limite.

Les diplômes du BAC ont souvent eu des problèmes dans les années précédentes. Est-ce que le MEPU-A a trouvé solution ?

Je vous annonce également que tous ceux qui ont leur BAC depuis 1958 jusqu'à maintenant, ils ont la possibilité d'avoir leur diplôme de BAC sécurisé. Vous avez votre PV, vous venez, on vous photographie, on vous donne votre diplôme sécurisé et vos relevés de notes.

Il suffit d'avoir des informations claires que nous on vérifie pour voir et vous faites la demande à la direction générale des examens nationaux.

Entretien réalisé Par Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114