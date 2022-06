Vandalisme, incendies, pillages à Dinguiraye : Le procureur Fallou Doumbouya promet de "sévir" contre les auteurs…

CONAKRY-Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kankan a promis d’engager des poursuites contre les auteurs des actes de vandalisme enregistrés en marge des violences qui ont secoué la ville de Dinguiraye, consécutivement à la mort de Ousmane Bérété.

« Ce qui est vraiment regrettable, ce sont les actes de vandalisme, d'incendie, de pillages qui ont concerné des édifices publics en l’occurrence les sièges de la compagnie gendarmerie territoriale et du commissariat central de Dinguiraye. Des symboles de l'Etat mis à sac », a déploré le magistrat en déplacement à Dinguiraye.

Le procureur Fallou Doumbouya pense que ces « comportements d'une autre époque » ne sont nullement le reflet de l'identité de la ville sainte d'EL hadj OUMAR TALL qui, selon lui, s'est toujours illustré par la promotion et la consolidation de la paix.

« Ces valeurs cardinales devraient plutôt prendre le dessus sur les agissements qui empiètent la loi », indique le procureur qui prévient que les auteurs de ces incidents seront recherchés, interpelés et jugés.

« Je dis ici haut et fort que tous ceux qui sont de près ou de loin mêlés à ces agissements infractionnels seront également recherchés, identifiés, interpellés, poursuivis et jugés, pour que plus jamais ça à Dinguiraye et partout ailleurs dans le ressort de la Cour d'Appel de Kankan », a annoncé le magistrat.

Fallou Doumbouya se réjouit des dispositions idoines et promptes que les autorités de Dinguiraye ont prises en procédant à l’interpellation d'un (01) suspects, le gendarme posté ce jour à ce barrage de contrôle sis à Temènedou, à 7 km de la commune urbaine de Dinguiraye qui serait le présumé auteur de l'accident de moto ayant entrainé la mort de Ousmane BERETE. Il a pris l'engagement que l'enquête sera menée par les officiers de police judiciaire et ce, conformément à la loi.

A suivre…

Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com