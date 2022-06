Prison de Yorokoguia : l’escroc espagnol qui a "grugé" la Guinée sera-t-il extradé?

CONAKRY-Jeudi 09 juin 2022 ! Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, Charles Alphonse Wright a annoncé l’ouverture d’une enquête autour du projet de construction de la nouvelle maison centrale de Yorokoguia, préfecture de Dubréka. C'est un sulfureux dossier hérité du défunt régime dans lequel l'Etat guinéen a été victime d'une vaste escroquerie organisée.

La construction de cette prison entrait dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de la justice, qui tenait à cœur l’ancien président Alpha Condé. La pose de la première pierre de sa réalisation avait eu lieu en grande pompe fin avril 2015. A l’époque, c’est maître Cheick Sako qui était ministre.

Mais la montagne a vite accouché d’une souris. L’Etat guinéen s’est fait gruger par son partenaire, une entreprise familiale espagnole dénommée Cierzo inversione S.A représentée en Guinée par un Consortium Guinéo Espagnole S.A. Le coût de réalisation avait été estimé 217.820.074.600,3GNF.

L’infrastructure n’est quasiment sortie sous terre. La Guinée a été victime d’une vaste escroquerie. D’après nos informations, l’Etat avait payé une avance importante à son partenaire qui a ensuite disparu avec les fonds sans remplir sa part du contrat.

Se rendant compte de la duperie dont elle a été victime, la Guinée avait porté plainte contre son partenaire. L’escroc en question avait été arrêté en Espagne, révélait en mars 2020 l’ex garde des sceau Mohamed Lamine Fofana. Ce dernier serait toujours en prison.

C’est dans ce contexte la justice a engagé des poursuites judiciaires contre deux cadres guinéens et le représentant de la société Cierzo inversiones S.A, société de droit espagnol. José Luis Rivierra FERRER, Aliou Barry et Marcel Koulémou sont poursuivis pour des faits présumés de détournement, concussion, corruption et complicité commis au préjudice de l'Etat guinéen.

Charles Alphonse Wright a instruit le parquet du TPI de Kamoum de saisir la Direction Centrale de la Police Judiciaire et la Direction des Investigations Judiciaires pour la mise en place de la formation des Officiers de Police Judiciaire en pool d'enquêteurs. Reste à savoir si l’escroc qui a grugé l’Etat guinéen sera extradé ou non.

Dossier à suivre…

