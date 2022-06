Le parti d’Alpha Condé dit "non" aux manifestations : "On ne mettra pas nos militants dans la rue pour se faire tirer dessus…"

CONAKRY-Le RPG arc-en-ciel vient de se désolidariser du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui entend investir la rue le 23 juin prochain pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel.

Pour l’ancien parti présidentiel, il est hors de question d'inciter ses militants à s'associer à ces différentes manifestations qui restent d’ailleurs interdites par la junte militaire au pouvoir en Guinée.

Elhaj Ahmed Tidiane Traoré, membre du bureau politique national et un des compagnons de lutte d'Alpha Condé a dissuadé leurs militants qui selon lui, sont restés disciplinés.

« Nous n'allons pas vous mettre dans la rue. En vous mettant dans la rue, on va tirer sur vous. Il y aura des morts que nous aurons sur la conscience. Nous avons nos enfants, nous ne vous conseillerons jamais de sortir dans la rue. Venez chaque semaine ici à l'Assemblée générale, on va vous dire ce que vous devez faire tous les jours. Et le jour où peut-être il faudrait sortir, on vous le dira mais ce n'est pas le RPG seul qui sortira, ça sera tout le monde certainement. Que Dieu fasse que le peuple s'entende sans qu'on ait besoin de la rue. Ce sont ces sages conseils que nous continuons à vous donner », a lancé Elhaj Tidiane Traoré.

Poursuivant, ce responsable du parti fondé par Alpha Condé a salué la maturité des militants du RPG arc-en-ciel qui, en dépit de la perte brutale du pouvoir sont restés calmes, tout en s'abstenant de faire recours à la violence.

« Depuis le 05 septembre 2021 le RPG n'a pas lancé une pierre. Depuis le 05 septembre, le RPG n'a pas cassé une voiture. Depuis le 05 septembre, le RPG n'a pas brûlé un pneu. Depuis le 05 septembre le RPG n'a pas cassé une boutique. C'est dire que vous avez une formation de base. Nous vous félicitons et vous encourageons. A des moments donnés, vous avez dit que notre bureau politique ne vaut rien parce qu'on ne vous a pas dit de sortir. Mais on ne vous dira jamais de sortir. Encore on ne vous dira jamais de sortir. C'est toute la Guinée qui doit être unie », a-t-il martelé.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23