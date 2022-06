Enquête-vers la privatisation du CHU Donka : Ce qu’on ne vous a pas dit jusque-là…

CONAKRY-Après la rénovation et l'équipement du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Donka qui dispose désormais des appareils ultra modernes, le gouvernement a décidé de confier sa gestion et son exploitation à une société privée.

Selon les informations recueillies et recoupées auprès de plusieurs sources, le contrat de concession est acquis par une société canadienne qui est déjà présente sur le terrain. Elle a donc été préférée à ses deux concurrentes tunisienne et cubaine. Pour le moment, la durée et les clauses du contrat ne sont pas dévoilées. Chose que demande avec insistance le syndicat des travailleurs, résolument opposé à la privatisation de cet établissement hospitalier, symbole du patrimoine national.

Dans la première partie de cette enquête en cours, Africaguinee.com vous dévoile les raisons pour lesquelles certains médecins se sont mis en ordre de bataille pour empêcher la privatisation du CHU Donka. Ensuite, nous allons vous révéler la cacophonie qui règne au sommet de cet établissement hospitalier. Cela peut paraître bizarre aux yeux de l'opinion. Mais présentement, le seul CHU de Donka est géré par deux directeurs généraux qui ne semblent ne pas filer le même coton.

Construit en 1959 par l’ex Union Soviétique, (actuelle Russie, ndlr), le centre hospitalo-universitaire de Donka a fait peau-neuve ! C'est courant 2015 que les travaux de rénovation et d’extension de l'hôpital national Donka ont débuté sous le règne du Professeur Alpha Condé. Sa capacité d’accueil passe de 500 à 684 lits d’hospitalisation. Le service de radiologie qui était jusque-là incorporé devient un centre d’imagerie moderne. L'hôpital national Donka dispose désormais de nouveaux blocs opératoires de dernières générations, répondant aux exigences de la chirurgie moderne

Pour la continuité des soins, certains services ont donc été délocalisés au Camp Camayenne, ex camp Boiro. A l'époque, les autorités d'alors avaient rassuré les travailleurs que dès après la rénovation, le CHU Donka ne fera en aucun cas l'objet de privatisation. Ce qui est loin d'être le cas présentement. C'est du moins ce qu'a fait savoir Dr Bangaly Traoré, secrétaire administratif du bureau syndical de l'hôpital national Donka.

« On nous a dit que l'hôpital ne sera pas privatisé parce que c'est un bien public, c'est pour l'Etat et c'est rénové pour la population guinéenne. Ça c'était au début du lancement des travaux de rénovation. La directrice à l'époque Dr. Fatou Sikhé Camara s'est beaucoup battue dans ce sens. Maintenant après la rénovation, on nous a proposé que les travailleurs doivent revenir mais cette fois-ci, pas la totalité mais une partie parce qu'une catégorie est éliminée. Ils ont dit que les ATS ne vont plus revenir travailler, les stagiaires également et tous les titulaires ne viendront plus. Donc il y avait un volet formation. Ceux qui devaient être retenus par les chefs services avaient besoin de suivre une formation afin de s'adapter à la nouvelle technologie. Mais tout récemment, on a dit que la concession a été donnée aux Canadiens. Ils sont venus faire la reconnaissance et nous avons discuté avec la commission précisément celle des ressources humaines. On a commencé à travailler avec eux. A un certain moment, on ne m'appelait plus et je n'étais au courant de rien. Donc je ne pouvais plus informer le bureau syndical », a déclaré Dr Banglay Traoré.

Ayant pris vent de l'existence d'un contrat de concession, le bureau syndical a écrit à la direction générale de Donka dans le but de s'approprier des détails dudit contrat. Et, c'est en ce moment que Dr Bangaly Traoré va se rendre compte du bicéphalisme au sommet de l'administration.

« Nous avons adressé une correspondance à la direction générale de Donka pour leur demander une copie du contrat qui lie l'Etat guinéen à cette société canadienne pour que nous puissions connaître le contenu. La direction générale de Donka nous a répondu en disant qu'elle n'a pas reçu la copie du contrat. Ce qui veut dire qu'il y avait deux directions. Le groupe canadien qui est dans la cour ici et la direction de Donka qui est au camp Boiro», a révélé le secrétaire administratif du bureau syndical de l'hôpital national Donka.

A en croire Dr Bangaly Traoré, à la faveur d'une rencontre avec le ministre de la santé, Dr Mamadou Péthé Diallo en personne a bel et bien affirmé que l'hôpital Donka ne sera privatisé.

« Nous avons adressé une correspondance à la fédération professionnelle de la santé pour leur dire attention, il faudrait qu'on soit informé de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'on nous mette devant des faits accomplis. C'est ainsi que le ministre nous a convoqués. Il a demandé de lui dire nos préoccupations et nous lui avions dit qu'on a besoin d'une copie de la concession. Il nous a dit pas de problème, restez tranquilles. Donka est un bien public et il ne sera pas privatisé. Je vous répète en haute et intelligible voix que Donka qui est national ne sera pas privatisé et tous les travailleurs qui sont là, aucun ne perdra son boulot. Tout le monde trouvera un endroit où aller. Ceux qui ne seront pas retenus seront redéployés ailleurs », a-t-il fait savoir.

Malgré les engagements du ministre de la santé, notre interlocuteur persiste et signe que la privatisation est réelle sur le terrain.

« Quand on a fini la rencontre avec monsieur le ministre, le concessionnaire a demandé au premier service qui est le laboratoire de déposer les dossiers de ceux qui doivent passer le test. Et quand on l'a appris, nous sommes allés voir le concessionnaire pour lui dire que nous sommes contre le test. Ce sont des fonctionnaires de l'Etat, s'ils n'ont pas le niveau des machines qui sont là, nous accordons cela au gouvernement qui doit former ses travailleurs. Si les tests ont commencé, cela veut dire que nous ne sommes pas entendus. C'est un service de 45 travailleurs, 35 ont déposé les dossiers et 10 ont dit qu'ils ne déposent pas. Et sur les 35 qui ont déposé, 22 ont été retenus après le test. Mais ils avaient besoin de 27. Pourquoi ils n'ont pris que 22 Et les 5 places là sont réservées pour qui ?», s'interroge notre interlocuteur.

Face au manque de clarté autour du contrat de concession, Dr Bangaly Touré qui était en conclave ce jeudi, 09 mai 2022 avec son équipe, annonce qu'ils feront tout pour s'opposer à la privatisation du CHU Donka.

« Notre combat c'est de leur dire que tous ceux qui doivent venir à Donka doivent être les anciens travailleurs. On ne prendra pas quelqu'un de l'extérieur pour venir travailler. Nous voulons avoir une copie de la concession pour savoir réellement ce qui est dedans », a martelé Dr Bangaly Traoré.

Comme indiqué par notre interlocuteur, effectivement le CHU Donka est aujourd'hui géré par deux directeurs généraux. Toutes les deux parties contactées au cours de notre enquête, n’ont pas voulu donner suite à notre requête pour l’instant.

Toutefois, fin avril, le ministre de la Santé Dr Mamadou Pethé Diallo avait annoncé que la gestion de ce centre hospitalo-universitaire public, entièrement rénové et équipé, sera désormais confiée à un concessionnaire privé délégué. Cette restructuration ne se transformera pas en perte d’emplois, rassurait-il, précisant en revanche, que des compétences extérieures pourraient être recrutées pour améliorer les performances de l’Hôpital.

« Aucun guinéen qui travaille à l’hôpital Donka ne perdra son emploi. Ceux qui sont jugés aptes à travailler dans la structure rénovée vont y travailler. Si les compétences n’existent pas dans le pool des travailleurs de Donka, nous allons trouver ces compétences dans d’autres hôpitaux de Guinée (…). L’hôpital doit pouvoir dans des années proches proposer un plan d’autonomisation qui va lui permettre de s’autofinancer par ses propres recettes afin que l’Etat se désengage à travers ses subventions’’, a précisé le ministre de la Santé et de l’hygiène publique.

Dossier à suivre....

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23