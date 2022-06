Violences à Dinguiraye : Le bilan s’alourdit…plusieurs arrestations

DINGUIRAYE-Le bilan des violences survenues à Dinguiraye, ce jeudi 9 juin 2022, suite à la mort d’Ousmane Bérété est très lourd. Le calme est revenu dans la cité, mais les traces de ces heurts sont visibles. Des renforts venus de Faranah et de Kankan ont procédé à des arrestations. Le haut commandement de la gendarmerie a annoncé que toute la lumière sera faite sur ces violences.

Joint au téléphone ce vendredi 10 juin, Souleymane Dioubaté, commissaire spécial et commissaire central de la police de Dinguiraye a indiqué les dégâts sont très importants.

Selon lui, à la gendarmerie territoriale qui a été incendiée, deux (2) véhicules -une Mercedès et une RAV4-, sept (7) motos, des denrées -riz, bidons d'huile, boîtes de conserve etc-, des dossiers administratifs, ont tous été réduits en cendre.

Au commissariat central de la police, le constat est presque similaire. Deux véhicules dont un pick-up, une vingtaine de motos ont carrément incendiées, d’autres ont été emportés par des manifestants hystériques. Selon l’officier de police, des documents importants sont également partis en flamme.

Dans la journée d’hier, Il y a eu des renforts venus de Faranah pour contrôler la situation. Des cas d’arrestations ont été signalés dans la nuit d’hier, selon le président de la société civile de Dinguiraye, interrogé par le correspondant d’Africaguinee.com dans la région.

« Actuellement, le calme est revenu parce que nous avons enregistré la venue des renforts en provenance de Faranah et Kankan. Ils ont procédé à des arrestations chez certains manifestants dans la nuit d’hier. Mais le bilan des dégâts est lourd : le commissariat de police tout comme la gendarmerie et les engins qui étaient stationnés dans leurs locaux ont été incendiés. D’autres ont été emportés par les manifestants. Des documents ont été consumés et des hors la loi en garde à vue ont été libérés par les manifestants », explique cet acteur de la société civile.

A suivre…

Alpha Amadou Barry,

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Faranah