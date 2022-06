Siguiri : La banque UBA inaugure sa nouvelle Agence…

SIGUIRI- La banque UBA (United Bank for Africa) poursuit l’extension de son réseau d’agences en Guinée. Après l’inauguration de son agence de N’Zérékoré en mars dernier, cette banque panafricaine reconnue pour sa performance depuis son arrivée en Guinée, vient d’inaugurer une nouvelle agence dans la préfecture de Siguiri, en Haute Guinée.

C’est une bonne nouvelle pour la clientèle de la banque UBA (United Bank for Africa) dans cette ville aurifère en plein essor et connue pour sa forte agglomération. Cette nouvelle agence est située au quartier Siguirikoro, dans la commune urbaine. Son inauguration a eu ce jeudi 09 Juin 2022.

Outre les dirigeants de la Banque UBA, la cérémonie a connu la présence des autorités administratives, des religieux, des responsables sécuritaires ainsi que des cadres préfectoraux et communaux de Siguiri, une des villes les plus importante de la savane guinéenne. Dans son discours de circonstance, M. Cherif Antoine, le Directeur Général adjoint de UBA GUINÉE est revenu sur les acquis de cette institution bancaire, depuis son installation en Guinée.

"J'ai l'honneur de représenter la banque panafricaine UBA auprès de vous, à l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle Agence dans votre florissante ville. Présente en Guinée depuis 2009, UBA enregistre une croissance impressionnante dans des différentes activités et à procurer plus de 150 % de son bénéfice projeté. Cette croissance a fait de UBA, la troisième banque du pays en terme de profitabilité, mais aussi avec l'acquisition de plus de 12.000 nouveaux clients dans la même année (…) », a-t-il déclaré.

L'attractivité de la banque réside essentiellement sur son offre de solution digitale qui facilite les projections des clients et également son service à la clientèle, a ajouté ce dirigeant de UBA. Il a rappelé la Banque est présente à Conakry avec 5 Agences ainsi qu'à Labé (une agence) et N'zérékoré (une agence).

« C’est avec un grand plaisir que la banque UBA s'installe à Siguiri Ville aurifère par excellence. Il était de notre devoir d'avoir une présence dans cette cité au patrimoine historique et culturel qui également est un centre d'affaires florissant. Chers habitants de Siguiri, chez UBA, l'excellence est une valeur centrale. Dès aujourd'hui, vous aurez nos services incluant l'accès à des cartes payées Visa, des terminaux de paiement électroniques, des distributeurs automatiques, le portefeuille électronique Orange et MTN pour ne citer ceux-là", a expliqué M. Cherif Antoine.

UBA Bank est l’une des plus importantes banques dans l’écosystème bancaire de Guinée. L’un des objectifs de cette banque citoyenne est aussi de venir en aide aux communautés dans les localités où elle mène ses activités. C’est dans ce cadre que UBA Bank a mis en place une Fondation qui porte le même nom. A l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle agence, les dirigeants de la banque ont procédé à la remise de plusieurs lots de livres aux élèves de l'école Kankou Moussa, l'une des grandes écoles dans la commune urbaine de Siguiri. Mme Fanta Kaba, Directrice marketing et communication UBA (United Bank for Africa) est revenue sur l'objectif de la fondation UBA et la portée de ses actions.

"La fondation de UBA est active depuis de nombreuses années déjà. Nous nous intéressons au développement des communautés, dans lesquelles nous sommes. Nous faisons des actions pour les enfants, pour les personnes vulnérables, l'environnement. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture de notre nouvelle Agence ici à Siguiri. Pour l’occasion, nous avons tenu à marquer le coup à travers ce don que nous offrons à ces élèves pour les encourager à étudier", a expliqué la directrice marketing et communication UBA (United Bank for Africa) Guinée.

A noter que, les autorités préfectorale, communale et religieuse ont également invité les citoyens de Siguiri à se mobiliser fortement pour accompagner cette nouvelle Agence UBA (United Bank for Africa).

De retour de Siguiri, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com