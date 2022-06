Guinée : Mamadi Doumbouya donne un "ultimatum" aux entreprises minières…

CONAKRY-Début avril dernier, Mamadi Doumbouya était monté au créneau devant des dirigeants des entreprises minières évoluant en Guinée et a exigé la construction de raffineries d'alumine pour la transformation sur place des ressources naturelles.

Le chef de la junte avait relevé des manquements graves dans le respect des conventions de base de certaines compagnies. Martelant qu’il fallait arrêter ce jeu de dupes, il avait enjoint les sociétés minières de revenir auprès du ministère des Mines et de la Géologie avec des propositions de chronogramme précis de construction des raffineries d'alumine, avant la fin du mois de mai. L’échéance a expiré, mais à date aucune société s’est exécutée. Une situation inacceptable et qui agace le dirigeant guinéen.

Ce jeudi 9 juin 2022 en conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya a tapé du poing sur la table. Il a donné un ultimatum aux compagnies minières. Désormais, elles en auront en tout et pour tout dix jours, pour faire parvenir leur chronogramme de construction des raffineries, à compter de réception d’un courrier qui leur sera adressé par le ministre des Mines.

« Le colonel Doumbouya a informé les membres du Gouvernement qu’à l’issue de sa rencontre avec le secteur minier au sujet de l’application des conventions de base relatives à la réalisation des raffineries, un moratoire a été donné pour lui faire parvenir le chronogramme. A ce jour, il a été constaté qu’aucune société minière ne s’est exécutée. En conséquence, il a instruit le ministre des Mines et de la géologie de signifier aux sociétés concernées qu’à compter de la réception du courrier qui leur sera transmis, qu’elles disposent d’un délai de dix jours pour faire parvenir chronogramme », a annoncé le porte-parole du Gouvernement.

Inégalité des prix de la bauxite

Le colonel Doumbouya a annoncé à son Gouvernement que les conclusions de la mission du FMI (fonds monétaire international) ont permis d’illustrer que des progrès sont en train d’être faits dans l’amélioration des recettes minières. Toutefois, il a déploré l’inégalité des prix de la bauxite dans les différentes sociétés. Pour pallier à ces inégalités, il a ordonné au département des Mines, du Budget des Finances de se pencher sur les cours mondiaux de la bauxite et de soumettre au premier ministre le 15 juin le rapport pour examen avant transmission par celui-ci le vendredi 17 juin du projet d’arrêté conjoint fixant les prix de référence de la bauxite.

Création de la co-entreprise Simandou

Le 25 mars 2022 l’Etat guinéen, Rio Tinto Simfer et Wining Consortium ont signé un accord cadre portant sur 15 milliards de dollars Us pour l’exploitation du fer de Simandou. Pour matérialiser l’application dudit accord, un comité stratégique de suivi du projet a été créé ce mercredi 08 juin. Afin d’accélérer le processus de création de la co-entreprise, une réunion de haut niveau placé sous l’autorité du colonel Doumbouya est prévue ce vendredi 10 juin entre l’Etat et ses partenaires, a-t-on appris.

