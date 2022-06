Avis d'Appel d'offres International pour l’Acquisition d'un système de Gestion Clientèle Intégré (logiciel et infrastructure de réseaux) pour la Société des Eaux de Guinée (SEG-SA)

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché d'Acquisition d'un système de Gestion Clientèle Intégré (logiciel et infrastructure de réseaux) pour la Société des Eaux de Guinée (SEG-SA) scindé en deux (02) lots. Pour plus de détails, merci de lire l’avis ci-dessous.