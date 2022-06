Vive tension à Dinguiraye : Les locaux de la gendarmerie saccagés...

DINGUIRAYE- La tension est montée d’un cran ce jeudi 9 juin 2022 dans la préfecture de Dinguiraye suite à la mort d’un jeune orpailleur dans des circonstances confuses, mercredi 08 juin, au niveau d’un poste de contrôle de gendarmerie, situé sur la route de LERO.

Dans la journée de ce jeudi, les parents de la victime appuyés plusieurs jeunes en colère ont pris d'assaut les artères de la ville pour exprimer leur mécontentement suite à ce décès. On signale déjà des dégâts matériels importants. Les locaux de la gendarmerie ont été saccagés par les protestataires, des véhicules ont encore été incendiés. Joint au téléphone par notre correspondant dans la région, le président de la société civile de DINGUIRAYE explique :

« C'est suite à l'accident survenu hier au barrage de TÈMÈNÈDOUGOU que les parents de la victime appuyés par des jeunes de Dinguiraye centre ont occupé les rues ce matin. Ils ont saccagé la gendarmerie de Dinguiraye, deux véhicules ont été incendiés sur place. Cela fait plus de 3 ans que la société civile et la population de Dinguiraye dénoncent l'irrégularité de ce barrage.

Même le préfet qui était à Dinguiraye à l'époque a voulu l’enlever parce que les citoyens sont victimes de rackets en longueur de la journée. Mais ils n'ont jamais accepté de quitter. Pour le moment, la sécurité continue de quadriller la ville pour empêcher que la situation ne dégénère davantage. Ils ont fait usage de gaz lacrymogènes », a expliqué cet acteur de la société civile.

Morlaye Fofana, oncle de la victime se dit très choqué du comportement de l’agent et demande justice.

« Nous sommes très choqués de l’attitude du gendarme. Non seulement, c’est lui qui a occasionné l’accident mais aussi, il a refusé de les assister lorsqu’ils sont tombés. Mieux, le gouvernement a dit d’enlever les barrages partout dans le pays. Pourquoi ils continuent à faire les barrages ? Nous demandons que l’auteur soit recherché le plus vite que possible et qu’il réponde de ses actes ».

M. Thierno Oumar Barry, juge de paix de Dinguiraye a rassuré les parents que toute la lumière sera faite et que l’auteur sera sévèrement puni par la loi. Il a ensuite invité les uns et les autres à rester calme et à laisser la justice faire son travail.

« Les enquêtes sont en cours et tout sera clarifié. Ce n’est pas par la violence que l’affaire peut être résolue », a-t-il indiqué. Le corps de la victime se trouve toujours à la morgue de l’hôpital préfectoral de Dinguiraye.

A suivre…

Alpha Amadou Barry,

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Faranah