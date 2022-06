Transition, Alpha Condé...cas Cellou: Amara Camara précise…

CONAKRY-La Cedeao a exigé de la junte militaire au pouvoir en Guinée un chronogramme acceptable de la transition. Le CNRD est-il prêt à fléchir face à cette exigence en revenant sur les trois ans fixés comme durée ? Quid de la convocation de Cellou Dalein Diallo à la Crief ? Vise-t-elle à l’écarter de la course à la prochaine présidentielle ? A quand le retour d’Alpha Condé ?

Le colonel Amara Camara, porte-parole de la présidence, dans un entretien, à France24 a levé un coin du voile sur les intentions du CNRD. Explications.

Durée de la transition

Le CNRD a pris acte du chronogramme du CNT de faire une transition de 36 mois. Je peux dire, sans risque de me tromper, qu’à l’interne, c’est une concertation qui a donné ce chronogramme. Pour l’exécuter, on a besoin de l’aide et de l’accompagnement non seulement des guinéens, mais aussi de nos partenaires parmi lesquels il y a la CEDEAO.

Un compromis est-il possible ?

La Guinée n’est pas fermée au dialogue, mais les 36 mois, ce n’est pas un diktat du CNRD et de son président. C’est le résultat des concertations entre les forces vives de la Nation.

Manifestations

La liberté « oui », mais si la liberté devrait nuire au bien-être, il y a le choix à faire entre l’intérêt général de la Nation et celui de faire ce qu’on veut. En tout cas, ce qui est important de savoir, en Guinée, les manifestations n’ont jamais été sans violence. La violence n’est pas que celle d’Etat, il y a également les manifestants et les leaders qui invitent souvent à la violence. C’est ce qu’il faut prendre en compte. Il n’y a aucune volonté de réduire les libertés, mais plutôt la nécessité de partir vite et bien vers une sortie honorable et apaisée de cette transition. C’est ce qui justifie cette décision.

Retour d’Alpha Condé…

Il n’est écrit nulle part dans les textes de Loi qu’un malade n’a pas droit aux soins médicaux. C’est à ce titre que des soins médicaux ont été accordés au président Alpha Condé. Et à l’issue de ses soins en Turquie, il pourra revenir. Il l’avait fait déjà auparavant.

Convocation de Cellou…

Il y a à distinguer entre le narratif qui se construit et la réalité terrain. L’une des choses par rapport à la vie même de notre pays, qui a été réclamé aux premières heures des concertations, c’est d’avoir une justice forte et indépendante. C’est ça notre crédo. A ce titre, la justice est en train de travailler de manière libre et indépendante.

Des questions liées au musèlement, à la participation ou à la convocation de telle ou telle personne à la justice, ce sont des questions qui relèvent essentiellement de la justice. Il ne m’appartient pas de faire des commentaires sur le sujet.

Mais il n’y a aucune volonté de nuire ou de faire taire qui que ce soit. Le CNRD par sa bonne foi a dit et montré clairement dans la charte de la transition que ni le Président, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Il n’y a pas d’ambiguïté.

A suivre...

Une synthèse de Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com