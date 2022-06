Guinée : Alphonse Charles Wright ouvre une nouvelle bataille…

CONAKRY-Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry vient d'ouvrir un nouveau front. Cette fois-ci Alphonse Charles Wright, s'attaque au projet de construction de la nouvelle maison centrale de Yorokoguia, préfecture de Dubréka, dont la pose de la première pierre avait été faite le 29 avril 2015.

Les travaux qui devraient être réalisés par la société espagnole CIERZO INVERSIONES S.A ne sont jamais arrivés à terme. Le chantier n'a pas connu non plus d'avancement majeur. Ce jeudi 9 juin 2022, le procureur a donné des "Instructions aux fins de poursuite judiciaire" contre les nommés :

Monsieur Aliou BARRY , ancien Directeur National Adjoint de l'Administration Pénitentiaire au ministère de la justice,

Monsieur Marcel KOLOMOU , ancien Directeur National des Infrastructures Judiciaires et Pénitentiaires;

Monsieur José Luis Rivierra FERRER, représentant de la société Cierzo inversiones S.A, société de droit espagnol et autres, reprochés

Ces trois personnalités sont poursuivies pour des faits présumés de détournement, concussion, corruption et complicité commis au préjudice de l'Etat guinéen. Selon le parquet général de Conakry, ces faits sont prévus et punis par les articles 654,655 et suivants, 19 et 20 du code pénal guinéen.

Saisine, faits et instructions

Au terme de l'article 44 du code de procédure pénale, le Procureur Général en sa qualité de coordinateur et d'animateur de l'action des procureurs de la République de son ressort en ce qui concerne la prévention et la répression des infractions à la loi pénale, est fondé à recevoir les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire ou par un simple citoyen.

C'est sur le fondement de cette disposition qu'il a été porté à la connaissance du parquet général que dans le cadre de la construction d'un centre pénitentiaire moderne de Yorokhoguiah à Dubréka sur une superficie de 39.839 m² et sept (07), autres prisons à l'intérieur du pays, dont le Ministère de la Justice était le maître d'ouvrage, une convention de partenariat entre l'Etat guinéen et la société espagnole Cierzo Inversiones S.A avait été signée en 2014 pour une capacité d'accueil estimée à 1500 détenus dont un pavillon pour les femmes, un pavillon pour les mineurs et six (06) autres pour les hommes.

Le coût du projet est de 217 milliards 820 millions GNF avec une contribution de l'Etat guinéen à hauteur de 1, 32 % soit 2 milliards 875 millions. Il ressort de ces dénonciations que les travaux ont été lancés en 2015 et devraient prendre fin au plus tard en juillet 2016.

Depuis cette période, aucune trace de ces infrastructures et le chantier de la construction de la prison de Yorokhogulah est devenu une zone d'extraction des graviers à des fins commerciales. Le Procureur Général instruit au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum d'engager des poursuites judiciaires sans délai contre les sieurs cités ci-haut.

Charles Alphonse Wright instruit aussi le parquet du TPI de Kamoum de saisir la Direction Centrale de la Police Judiciaire et la Direction des Investigations Judiciaires pour la mise en place de la formation des Officiers de Police Judiciaire en pool d'enquêteurs conformément à l'article 11 du code de procédure pénale et de l'informer de l'évolution du dossier de la procédure et de requérir dans l'intérêt de bonne administration de la justice.

Ce n’est pas tout. Le Parquet Général instruit en outre par voie de réquisition à la Direction Nationale des Infrastructures du Ministère de la Justice le dépôt de tous documents ou pièces comptables à la disposition des enquêteurs dans un délai raisonnable.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114