Résultats des examens : "Les notes seront affichées, chaque parent d'élève pourra revendiquer"

CONAKRY- En Guinée, l’Examen pour le certificat de fin d’études élémentaire (CEE) a pris fin ce mercredi 8 juin 2022. Place désormais à la correction des copies des candidats.

Le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation demande aux instituteurs retenus pour la correction, de prendre tout leur temps. Guillaume Hawing a annoncé ce mercredi que toutes les notes seront affichées et que les parents d’élèves auront la possibilité de faire des revendications, si nécessaire.

"Prenez tout votre temps pour bien corriger les copies. C'est une étape cruciale de l'évaluation des candidats car c'est par elle, que seront distingués les bons élèves des mauvais. Cette année surtout, toutes les notes seront affichées sur notre plate-forme et chaque parent d'élèves aura la possibilité d'y accéder et de revendiquer si nécessaire", a annoncé le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation dans un centre de correction à Labé.

Guillaume Hawing insiste : « Prenez tout votre temps et faites du bon travail car les parents auront la possibilité de revendiquer les notes de leurs enfants et si un parent a raison, le correcteur devra s'expliquer", a-t-il averti.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com