Foutah : Ce que contient la note que les sages ont transmis aux émissaires de Doumbouya

CONAKRY-Mohamed Béavogui et son Gouvernement sont en moyenne dans le cadre de l’immersion gouvernementale en cours. Une occasion mise à profit par la notabilité de cette région pour transmettre aux émissaires du colonel Mamadi Doumbouya un chapelet de revendications pour favoriser le développement du Foutah. Le mémorandum consulté par Africaguinee.com est bien garni. Déjà dans l’exposé des motifs, c’est un constat peu reluisant qui est dressé. Explications.

« La Région du Fuuta est, depuis l’indépendance du pays, la plus lésée dans la répartition des investissements de l'Etat. Elle est l'une des plus enclavées et ne compte aucune industrie financée ni par l'Etat ni par les Privés. De ce fait, l’essentiel des infrastructures relatives aux services sociaux de base sont réalisées soit par les Résidents, soit par les Ressortissants du Fuuta. Cela met en exergue le potentiel d’autopromotion des populations », lit-on dans le document.

Avec ce potentiel, la notabilité de la notabilité de la région estime qu’un accompagnement efficace et pertinent de l’Etat pourrait booster davantage le développement socio-économique des différentes localités. Les doléances formulées se résument en trois points essentiels : les infrastructures, les Services sociaux de base et les services citoyens.

Du domaine des infrastructures et des services sociaux de base

Vu l’absence ou la dégradation des infrastructures routières et sociales de base et leur impact sur la vie des citoyens concernés, il est sollicité au Gouvernement l’initiation des projets pertinents ou la poursuite de ceux déjà entamés notamment :

1. La réalisation ou la poursuite des projets d’adduction d'eau et d’électrification pour toutes les préfectures du Fuuta 2.L'octroi à Labé de la fête tournante du 2 octobre 3. L'extension du réseau d'adduction d'eau et d'électrification de la préfecture de Labé; 4.La relance du bitumage des voiries de Labé, Pita et Dalaba 5. Le bitumage des voiries urbaines de Tougue, Koubia, Mali et Lelouma 6.Le bitumage de la route Labe-Mali-Kedougou 7.La réalisation du barrage hydro-électrique de Koukoutamba ainsi que tous les projets accessoires comme la route 8.La finalisation du bitumage du tronçon de 25 km entre Tyanguel Boori et Gaoual sur la route Labé-Koundara et le bitumage de la route Gaoual-Boké, 9. Le reprofilage des routes Popodara-Lelouma-Telemele, Mitty-Kankalabë -Tougue, Tolo-Poredaka -Ditinn, Labé-Noussy-Kankalabe 10. La relance du projet de cimenterie de Lébékeren 11. La construction d'un Centre hospitalo-universitaire de standing international à Labé.

Domaine lié aux services citoyens

Pour rapprocher l'administration des administrés, les sages du Foutah indiquent qu’il serait souhaitable d’équiper les commissariats urbains de Labé et de Mamou afin d'opérationnaliser les services de délivrance des documents biométriques (passeport, carte d'identité, extrait de naissance...), de créer une cour d'appel pour la Moyenne Guinée.

Construction d’une école d’enfants de troupe

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre les comportements déviants des jeunes, le Foutah sollicité auprès des autorités de la transition la construction d'une école d'enfants de troupe à Labé et à Mamou et l’installation d'une Antenne de l'Agence du Service Civique d'Action pour le Développement (ASCAD) à Labé et à Mamou.

« Ce genre de structure permettrait la promotion de modèles de civisme et de citoyenneté formant une relève nationale valorisée et sûre. Comme centres d'éducation à la vertu, ces écoles contribueront au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement des capacités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, citoyens responsables et membres actifs des communautés locale et nationale », précise le mémorandum consulté par Africaguinee.com.

A suivre…

Africaguinee.com