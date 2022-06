Avis d'Appel d’Offres Ouvert National pour la Fourniture et l’Installation d’une Solution de Paiement Sécurisé des Bourses du MESRSI et Formation des Utilisateurs et Education Financière des Étudiants

La République de Guinée a obtenu un financement de la Banque africaine de développement, ci-après dénommée la Banque pour financer le projet de digitalisation des paiements gouvernementaux des pays de l'Union du Fleuve Mano (DiGiGoV-UFM) et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché' de: Fourniture et l'Installation d'une Solution de Paiement Sécurisé des Bourses (Ex. Plateforme d'agrégation) du MESRS et Formation des Utilisateurs et Éducation Financière des Étudiants.