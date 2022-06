Affaire "bébés prématurés décédés" à l'INSE de Donka : Le « vrai du faux »…

CONAKRY- La rumeur selon laquelle dix-huit (18) enfants prématurés auraient trouvé la mort à l'Institut de Nutrition et de Santé pour Enfants (INSE) de Donka est « fausse ». C’est du moins ce qu’affirme Le directeur de l’Institut qui annonce une plainte contre X.

Contacté dans la soirée de ce mardi, 07 juin 2022, Dr Ibrahima Sory Diallo a démenti cette folle rumeur qui s’était répandue comme une trainée de poudre tout en précisant qu'il s'agit d'un seul enfant issu d'un triplé qui a trouvé la mort.

« C'est une information erronée et elle est fausse. On n'a même pas 18 enfants prématurés hospitalisés. On a que 16 prématurés hospitalisés et pendant la garde, période au cours de laquelle l'information a été donnée, il y a eu qu'un seul décès de prématuré pendant la nuit du 06 au 7 juin 2022.

Donc, il n'y a pas dix-huit Nouveau-nés décédés par manque de courant. Il n'y a même pas eu de coupure de courant hier sinon, on a un groupe électrogène, des panneaux solaires aussi. On a un autre petit groupe électrogène qui peut servir de relai si le carburant fini dans le grand groupe.

Côté électricité, on en a et les couveuses aussi. On a neuf couveuses qui sont neuves et qui sont utilisées pour les nouveau-nés prématurés. C'est seulement un seul décès qu'on a enregistré à l'hôpital. Et ça on le confirme. L'autre c'était un dépôt de corps. C'est une ambulance qui a amené deux jumeaux prématurés venant de Dubréka.

Il y a un des prématurés qui est décédé en route et l'autre est arrivé vivant, lui est hospitalisé. Le seul unique cas de décès c'est un triplé et c'est le plus petit qui est décédé. Il avait 800 grammes et qui avait 30 semaines d'âge gestationnel. C'est le seul décès qu'on a enregistré », a précisé Dr Ibrahima Sory Diallo directeur de l'INSE de Donka.

