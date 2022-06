Santé : la PCG renforce ses stocks de produits pharmaceutiques…

CONAKRY-La Pharmacie Centrale de Guinée (PCG SA) est à pied d'œuvre pour renforcer son stock de médicaments pour répondre aux besoins de la population en produits pharmaceutiques de qualité.

Dans le souci de répondre favorablement aux besoins des structures sanitaires du pays, le Directeur Général de la PCG, Dr Labila SAGNO a entamé, dès après sa nomination, une tournée internationale auprès des fournisseurs agrées de la Pharmacie Centrale de Guinée pour renforcer le partenariat avec ceux-ci et de se rassurer de la qualité des produits offerts.

L'objectif de la nouvelle équipe dirigeante de la PCG SA est de résoudre à 90% les ruptures de médicaments au sein de la centrale d’achat. Pour concrétiser cette ambition, la direction générale a travaillé d'arrache-pied pour l'importation en qualité et quantité suffisantes, des médicaments. Ce mardi 7 juin, les dirigeants de la Pharmacie Centrale de Guinée compagnie ont supervisé le débarquement de plusieurs conteneurs de médicaments destinés à ses agences de Conakry et à l'intérieur du pays.

"La PCG à travers sa direction, a pris des actions urgentes pour juguler la problématique liée à la rupture criarde des médicaments de qualité sur l'étendue du territoire national. C'est dans cette dynamique que nous avons engagé des actions rapides, passer des commandes à l'international pour essayer de satisfaire la population en matière de produits de santé. C'est dans cette optique que vous voyez ces débarquements et d'autres livraisons vont suivre les semaines et les mois à venir pour rassurer l'approvisionnement sur toute l'étendue du territoire national.

Je profite de l'occasion pour remercier le Président de la République Colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre et son gouvernement Mohamed Beavogui pour tous les efforts consentis pour le bien-être de la population en matière de produits de santé de qualité. La pharmacie centrale rassure la population que toutes les dispositions sont prises à date pour rendre disponible des médicaments de qualité dans tout le pays", a déclaré Dr Labila SAGNO.

La cheffe de département achat et approvisionnement de la Pharmacie Centrale de Guinée a précisé que l'achat des médicaments a respecté toutes les conditions et procédures légales en la matière.

"La PCG dans son rôle régalien de rendre disponible des médicaments en qualité à coût abordable à toutes les structures sanitaires, s'est engagée depuis un bon moment dans un approvisionnement continu des produits de santé à toutes les structures sanitaires du pays. Ainsi, nous avons reçu plusieurs quantités de médicaments. Aujourd'hui nous avons des quantités notables de soluté qui seront mis à la disposition des structures sanitaires", a déclaré Mme Kadiatou DEM.

Pour parvenir à cette livraison, il y a plusieurs processus d'acquisition qui ont été engagés. Ces processus ont été faits dans le respect strict des procédures de passation des marchés et des recommandations internationales d'approvisionnement en matière de produits pharmaceutiques, a-t-elle ajouté.

"La pharmacie centrale, avant de passer un marché à un fournisseur procède d'abord à une préqualification technique des produits tout comme le produit fabricant pour se rassurer de la qualité des produits avant de les rendre disponibles auprès des structures sanitaires. Et, après il faut passer à une évaluation des coûts pour toujours se rassurer que les produits qui seront mis à la disposition de la population sont des produits à coût abordable. Depuis début mai 2022, nous avons reçu plusieurs quantités, et nous pouvons vous assurer que ces quantités-là seront reçues de façon pérenne au fur à mesure. Il faut savoir qu'il y a plusieurs quantités qui sont déjà passées en contrat avec les fournisseurs. Ces quantités-là sont attendues en début du 2ème semestre 2022. Et ça sera de façon continue jusqu'à ce que la problématique de médicaments soit complètement résolue", a déclaré Mme Kadiatou DEM.

De son côté, le chef de département Commercial/Marketing a rappelé que l'objectif de son département va en droite ligne avec celui de l'entreprise. C’est-à-dire permettre une disponibilité géographique et financière des médicaments sur toute l'étendue du territoire.

"La pharmacie centrale dispose plusieurs agences non seulement à Conakry mais aussi à l'intérieur du pays notamment à Nzérékoré, Labé, Kankan et Boké. Toutes ces agences permettent à la PCG de pouvoir couvrir, en produits de santé sur l'ensemble du territoire national. Nos clients régaliens sont les hôpitaux nationaux, préfectoraux, les centres médico-communaux, les centres de santé et également les ONG qui évoluent dans le domaine médical qui s'approvisionnent au niveau de la Pharmacie Centrale de Guinée. Donc à partir de nos agences, les produits sont dispatchés vers ces structures sanitaires jusqu'au fin fond des districts. Cela permet de couvrir réellement tous les segments de la pyramide sanitaire du pays et avoir les produits jusqu'au dernier hameaux de la Guinée", a précisé Dr Saloum Condé.

Une quinzaine de conteneurs de quarante pieds de tout type de médicaments a été livrée à la PCG à ce jour et cela va permettre de couvrir les besoins conformément aux législations de médicaments essentiels. En plus des produits en cours d'embarquement pour les agences de la PCG de l'intérieur du pays, d'autres arrivages sont en cours. La rupture en produits pharmaceutique sera bientôt un lointain souvenir, a-t-il fait savoir.

" Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des produits de qualité et à des coûts abordables et de pallier à ce problème de rupture de stock en médicament ", a-t-il déclaré.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114