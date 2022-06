Que se passe-t-il dans l’armée ? Le commandant Aly arrêté…"on l'a embarqué sans chaussures"

GUECKEDOU-Que se passe-t-il au sein de la grande muette ? Le commandant Aly Camara membre du Groupement des forces spéciales a été arrêté, dans la nuit du lundi à mardi 7 juin 2022, à Gueckedou, a appris Africaguinee.com, de sources proches de sa famille. Une arrestation qui intervient alors que le Chef d’Etat-major Général des Armées, le colonel Sadiba Koulibaly vient d’adresser une « sévère » mise en garde aux militaires.

Après plusieurs mois de détention, le commandant Aly a été libéré en avril dernier puis conduit en « catimini » avec ses coaccusés à l’intérieur du pays où ils étaient mutés. Il avait un rôle central dans le coup d’Etat du 05 septembre. Selon une source familiale, l’officier a été arrêté par des gendarmes alors qu’il était sorti acheter des médicaments, ensuite embarqué manu militari

« Sa femme nous a dit qu’ils étaient descendus acheter des médicaments. D’un seul coup, ils ont vu la gendarmerie débarquer. Le commandant Aly a été arrêté manu militari avant d’être embarqué. D’après sa femme, les agents ont dit qu’ils ont reçu l’ordre de leur chef d’Etat-major de venir le prendre et l’envoyer à Conakry. Ils l’ont brutalisé pour le faire monter dans le véhicule sans chaussures », confie ce membre de la famille de l’officier.

Depuis le coup d’Etat du 05 septembre, le commandant Aly Camara a vu « des vertes et des pas mûres ». Accusé de vol d’argent, au palais Sékhoutouréyah dans le sillage de l’assaut, il a été inculpé puis placé en détention pendant des mois, avant d’être libérés en avril dernier. On croyait ses ennuis terminés. Mais visiblement non. Inquiète, sa famille demande des explications.

« On ne sait pas où il est. Où l’ont-ils envoyé ? On ignore, nous sommes très inquiets. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté, qu’est-ce qui se passe ? On n’en sait rien. Ce n’est pas officieux, c’est officiel. Parce qu’ils sont allés d’abord au camp pour expliquer pourquoi ils le cherchent. De là-bas, ils sont allés là où il logeait. On est très inquiet. On veut savoir où il est et pourquoi on l’a arrêté », confie un proche du commandant Aly Camara.

Son arrestation intervient alors que le chef d’Etat-major Général des Armées, le colonel Sadiba Koulibaly vient de prévenir que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpelé. Ce lundi 06 juin 2022, il a ordonné à tous les commandants d'unité de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine.

« Toute défaillance de la présente disposition engage le militaire concerné et son commandant d'unité », a-t-il averti, alors qu’en février dernier il avait annoncé que tous les militaires de l’armée "de terre, de l’air et de mer", sont consignés dans les garnisons jusqu’à nouvel ordre.

A suivre...

Focus Africaguinee.com