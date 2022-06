Guinée : Issa Sy nommée assistante sociale au FDSI, la touche de Lansana Diawara…

CONAKRY-La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) vient de voler au secours à une jeune dame qui vit avec un handicap. Issa Sy qui est connue du grand public grâce à son courage à surmonter les difficultés de la vie vient de bénéficier d'une promotion. A partir de ce mardi, 07 juin 2022, celle qui est privée de ses membres supérieurs et inférieurs est nommée assistante sociale à la Direction Technique de l'Indigence.

Elle a pris fonction ce jour dans un contexte de vives émotions. Issa Sy qui est désormais fonctionnaire ne s'attendait pas à une telle surprise au moment où les nombreuses promesses qui lui ont été faites auparavant sont restées sans suite.

C'est depuis son quartier Bentourayah (Coyah) que cette jeune femme à mobilité réduite a reçu un appel téléphonique au cours duquel son interlocuteur dont elle ignorait lui a demandé de se présenter ce mardi matin au siège du Fonds de Développement Social et de l'Indigence.

Une fois arrivée en compagnie de certains membres de sa famille, Issa Sy qui ne savait pas toujours pas le motif de son invitation, sera conduite dans le bureau de M. Lansana Diawara directeur général du fonds de développement social et de l'indigence.

Surprise de se retrouver dans un bureau spacieux plein à craquer, Issa Sy diplômée en Pharmacie, a aussitôt donc soupçonné que quelque chose se trame. Et c'est en ce moment que M. Lansana Diawara lui a fait savoir qu'elle a été appelée pour être Installée dans ses fonctions d'assistante sociale à la direction technique de l'indigence. Une bonne nouvelle qu'elle a accueillie avec enthousiasme et vives émotions.

Avant de donner l'acte d'affectation à la bénéficiaire, Lansana Diawara directeur général du fonds de développement social et de l'indigence, a rappelé que cette nomination cadre parfaitement avec la volonté du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui s'est engagé à offrir une égalité de chance entre tous les Guinéens.

« Il nous a été dit dans notre serment de traiter tous les Guinéens de la même manière, avec égalité. Pour nous, c'est quelque chose de symbolique, d'extraordinaire. Par cette volonté du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, dès que nous avons appris par la presse mais également par la demande expresse de l'intéressée pour un emploi chez nous, il était tout à fait normal qu'on lui donne sa chance de prouver de quoi elle est capable. Ce n'est pas parce qu'on est à mobilité réduite qu'on n'a pas la capacité intellectuelle de faire le travail plus que certaines personnes. Je pense que madame Sy devrait prouver dans les jours à venir que la direction générale du fonds de développement social et de l'indigence dont j'ai la charge de diriger a eu raison de lui donner une promotion », a déclaré M. Lansana Diawara tout en formulant des prières pour la promue.

Très émue par le geste, Issa Sy qui n'a cessé de couler des larmes de joie, a pris l'engagement de mériter la confiance placée en elle.

« Je remercie le Tout Puissant Allah qui m'a créé comme ça et qu'il n'a pas arrêté à me donner tout ce que les personnes normales ont eu. J'ai des larmes de joie. Sur cette terre, quand on est toujours en vie, il faut prendre le courage, avoir l'espoir et avoir la patience. Les personnes de bonne volonté n'ont pas arrêté de m'assister, de m'encourager et de me dire un jour ça va changer. Moi madame Barry Issa Sy, au poste où je viens d'être nommée, je vous jure sur l'honneur que je ferai tout possible pour satisfaire aux besoins non seulement des populations, aux besoins du président de la République et aux besoins de tout un chacun », a promis Issa Sy.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23