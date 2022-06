Immersion Gouvernementale : L’université de Labé ouvre ses portes à la Ministre Diaka Sidibé…

LABÉ- Dans le cadre de la poursuite de l’immersion Gouvernementale en cours, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l’innovation, accompagnée d’une forte délégation a été reçue ce lundi 6 juin 2022 à l’Université de Labé. C’est le deuxième passage de la ministre Diaka Sidibé dans cette institution d’enseignement supérieur depuis sa nomination.

En février dernier, elle avait été reçue dans ce temple du savoir. A l’époque, le constat était peu reluisant. Mais cette fois-ci la ministre et sa suite ont constaté des changements notables. Les soucis qui avaient été évoqués par les étudiants et le corps professoral, sont pris en compte et des améliorations sont visibles. En témoigne la relance des chantiers lancés en 2015 mais qui étaient à l’arrêt depuis belle lurette. Toute chose qui réjouit la ministre qui a eu l’honneur et le privilège de lancer les premières épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année à Hafia centre, avant d’entamer sa visite guidée au sein de l’université de Labé.

« Aujourd’hui je ne peux qu’être fière. Le laboratoire de biologie est enfin opérationnel même s’il y a encore des équipements à installer. Donc, il faut féliciter toute l’équipe dirigeante actuelle et vous aussi étudiants parce que vous profitez de ce que doit être une université. (…) Si vous avez remarqué à notre premier passage, les chantiers étaient l’arrêt, mais il y a quelques semaines tous les travaux ont été repris, nous espérons tout va se terminer bientôt », a lancé la ministre Diaka Sidibé.

Deni Camara, étudiant en Gestion était là en février quand les dénonciations ont foisonné devant la ministre, sur l’état piteux de l’université de Labé qui manquaient presque de tout. Il se sent soulagé de constater les améliorations.

« C’est une réalité, nous constatons des améliorations. Pour être clair, on ne s’y attendait pas. Pour la simple raison que les chantiers de l’université de Labé lancés en 2015 étaient complètement bloqués. Les salles de classe étaient insuffisantes pour nous. Aux dortoirs, les étudiants en souffraient vraiment. Au passage de Madame la ministre, les images désagréables des dortoirs ont fait le tour du monde. Après son passage des travaux ont été entamés pour changer la donne, les travaux sont accélérés vraiment.

Actuellement il y a des mots qui nous rassurent avec la feuille de route du gouvernement, comme la gouvernance, les reformes ; l’audit des programmes de formation et la coopération universitaire nationale et internationale. C’est une phase importante pour nos universités. La ministre a indiqué qu’elle n’est pas là pour faire des promesses mais elle a volonté avec le gouvernement. L’espoir est là », explique cet étudiant.

Docteur Mamadu Cherif Sow, recteur de l’université de Labé se réjouit de la présence de la ministre dans les institutions d’enseignement supérieur de la région. « Avoir la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à Labé avec une importante délégation du département est une fierté. C’est une occasion inouïe de montrer du doigt ce qu’on essaye d’implémenter sous son impulsion. Je rappelle que Madame la ministre est venue avec une feuille de route qu’elle a partagé avec l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur du pays. Donc, ce que nous faisons ici, c’est de décliner cette fusion du ministère dans le cadre des objectifs de redynamisation, de qualification et de modernisation du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. C’est une satisfaction et de fierté dans ce sens pour nous », s’est félicité le recteur de l’université de Labé.

Comme il est de tradition, dans chaque région visitée, la ministre a tenu son conseil de cabinet sur place par visioconférence avec ses démembrements restés à Conakry. Après cette première visite, plusieurs autres activités sont planifiées à Labé par la délégation de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Alpha Ousmane BAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45