Guinée : Charles Wright révèle « ce qui a tué » Thierno Mamadou Diallo

CONAKRY- Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a présenté ce lundi 6 juin 2022 le rapport d'autopsie sur les circonstances de la mort de Thierno Mamadou Diallo, fauché par balle le 1er juin dernier aux environs de 21h à Hamdallaye Prince dans la commune de Ratoma.

Alphonse Charles Wright a annoncé l'ouverture des enquêtes pour retrouver le présumé auteur de ce crime parmi les agents de la BAC (Brigade Anti-Criminelle) et de la Police qui patrouillaient dans la zone aux moments des faits suite à la manifestation spontanée due à l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement.

Sur la base du rapport médico-légal en date du 03 juin 2022 du service de médecine légale de l'hôpital Ignace Deen, le parquet général de Conakry a révélé que la cause de la mort de Thierno Mamadou DIALLO est due à un « traumatisme d'origine balistique tiré dans une position de génuflexion probable de la victime ».

Dans son exposé sur le rapport médico-légal, le procureur général Alphonse Charles Wright a expliqué que le rapport d'autopsie comporte plusieurs points.

Examen externe du corps du Thierno Mamadou DIALLO.

Selon le magistrat, l'examen externe du corps de la victime Thierno Mamadou DIALLO révèle, qu'il s'agit d'un corps vêtu des effets suivants : un tee-shirt de couleur vert et jaune, un pantalon jogging de couleur grise et un short bleu.

Mesurant 1 m 70, le rapport indique que les lividités sont postérieures. Il note en outre la présence de la rigidité au niveau des articulations. Par ailleurs, il n'a pas été noté de trace de soins de réanimation, cependant, l'examen du corps a mis en évidence les lésions traumatiques suivantes :

Au niveau de la tête et du cou

Une mydriase bilatérale a réflexive ; Une pâleur des téguments et des conjonctives; Une mobilité anormale du cou; Une plaie contuse avec présence de collerette érosive mesurant 0,7 cm de diamètre, située au niveau de la région zygomatique gauche présentant les caractéristiques d'un orifice d'entrée d'un projectile;

Une plaie traumatique mesurant (2,5x0,5) cm, située au niveau de la face postérieure du cou en regard des vertèbres c3-c4 présentant les caractéristiques d'un orifice de sortie d'un projectile; Une fracture au niveau de la branche montante de la mandibule gauche.

Examen interne du corps

L'examen interne du corps révèle que le pédicule est épais d'environ 0,8 cm au niveau du thorax et 1 cm au niveau de l'abdomen. La coloration de la musculature est normale (rouge brunâtre).

Au niveau de la région céphalique

Le cuir cheveux est incisé selon une ligne allant d'une rétro-auriculaire à l'autre, récliné. L'examen interne n'a noté aucune infiltration hémorragique sur sa face interne.

La voûte crânienne ne présente aucune fracture visible. Elle est ôtée à l'aide d'une scie mécanique. Il n'existe aucune péri-cérébrale visible.

L'encéphale est extrait en totalité. Il pèse 1500 grammes. Il n'y avait aucune autre particularité visible à la coupe.

Au niveau du coup

• L'os hyoïde est intact ;

• La forme et le volume de la glande thyroïde ne présentent aucune particularité ;

L'œsophage présente un calibre normal sans corps étranger et sans signe de rupture des vaisseaux œsophagiens ;

• Une facture des vertèbres cervicales au niveau de c3-c4 avec section médullaire ;

Au niveau du cœur

• Le cœur pèse 175 grammes sans aucune anomalie morphologique en ce qui concerne l'implantation de ses gros vaisseaux ;

• Les artères coronaires ne présentent particularité;

• L'artère pulmonaire est de calibre normal sans embole ni thrombus ;

Au niveau des poumons

• La disposition anatomique était normale; Le poumon droit pèse 245g, le poumon gauche 175g;

Au niveau du foie

• Un foie pesant 750g d'aspect normal, surface lisse, bords réguliers;

• Coloration normale;

• Absence d'éclatement, de fissure et de ponts.

Au niveau de la rate

Volume et poids normaux (250g);

• Les tranches de section ne relèvent aucune particularité ;

Au niveau des organes urinaires et pelviens

• Absence d'adhérences au niveau des reins;

• Reins encapsulés de volumes normaux, pas de stéatose, de calculs.

De ce qui précède, il résulte de l'autopsie médico-légale du corps de Monsieur Thierno Mamadou DIALLO un traumatisme balistique facio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi horizontale d'avant en arrière avec un orifice d'entrée à l'hémiface gauche et un orifice de sortie dans la région cervicale à la face postérieure du cou (c3-c4).

Ce trajet balistique a entrainé :

- Une fracture de la mandibule gauche ;

- Une fracture des vertèbres cervicales c3-c4 avec section médullaire.

La mort est consécutive à la section médullaire avec une atteinte du bulbe rachidien qui est le centre cardiorespiratoire responsable d'un arrêt cardiaque et d'une détresse respiratoire.

Le Parquet Général, sur la base du rapport médico-légal en date du 03 juin 2022 du service de médicine légale de l'hôpital Ignace Deen porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la cause de la mort de Thierno Mamadou DIALLO est due à un traumatisme d'origine balistique tiré dans une position de génuflexion probable de la victime.

Il informe que les témoins des faits ont été identifiés avec la garantie de leur protection pour l'identification sans délai de l'auteur des faits.

Enquête

Le Procureur Général instruit au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn, conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42, 43,44 et 45 du code de procédure pénale, d'enjoindre par voie de réquisition au Directeur Général de la Police Nationale et du Directeur Régional de la Police de Conakry, la communication sans délai de l'ordre opérationnel des unités d'intervention, notamment les unités de la Brigade Anticriminelle qui patrouillaient dans la zone au moment des faits poursuivis sous peine de poursuite judiciaire pour refus illégal d'un service légalement dû et entrave à l'action de la justice.

Il instruit en outre par voie de réquisition le dépôt de la liste de tous les agents des unités d'intervention concernées par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile dans un délai de trois (03) jours à compter de la présente instruction et le placement des lieux du crime sous mains de justice pour faciliter le travail des enquêteurs.

Le Parquet Général rappelle que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de l'enquête en cours. Il met en garde contre toute récupération politique d'une enquête judiciaire et réitère qu'il engagera des poursuites judiciaires conformément à la loi.

Le Parquet Général communiquera le 24 juin 2022 sur l'évolution de l'enquête dans la limite du secret de ladite enquête.

