Dubréka : Immersion dans le « Souaré Club Hôtel », deuxième complexe de luxe de la chaîne Souaré Hôtels & Resorts...

DUBREKA - Après le « Souaré Premium Hôtel » situé à Kaloum, en plein cœur de la capitale guinéenne, la chaîne Souaré Hotels & Resorts, filiale du Groupe SAMGBM, ouvrira ce vendredi 10 juin 2022, son deuxième hôtel de luxe à Dubreka aux pieds des montagnes de Yorokoguia.

Le « Souaré Club Hôtel », c’est son nom. Il s’agit d’un complexe hôtelier polyvalent de standing international, situé dans un paysage naturel luxuruant avec une large panoplie de services et prestations : Hotel-Restaurant club bar, lounge club, espace événementiel piscine, pleins airs.

Ce dimanche 5 juin 2022, les responsables du Groupe SAMGBM ont organisé une visite guidée en faveur d'une vingtaine de journalistes guinéens dont Africaguinee.com, dans ce joyau infrastructurel avant l'ouverture officielle prévue le 10 juin 2022. Le constat est très reluisant.

Le « Souaré Club Hôtel » contient 30 chambres au total dont 10 business et 20 clubs, climatisées, insonorisées et dotées de tous les produits d'accueil. Son charme et sa tranquillité font de Souaré Club Hôtel, l’endroit rêvé pour les affaires, cocktails, diner gala, événement à concept team building, escapade de montagne...

Soufiane Souaré, le Directeur général de SAMGBM, a expliqué que le Souaré Club Hotel est un hôtel 3 étoiles avec trois blocs de 10 chambres chacun, une piscine panoramique, un business longe, une réception et des commodités de dernières générations.

"Dans l'avenir cet hôtel va compétir avec les plus grandes chaînes internationales parce que telle a toujours été la volonté du Groupe Business Marketing. Stratégiquement, nous ambitionnons de se développer dans ce secteur. Déjà, le mois de novembre dernier, nous avons inauguré à travers la filiale Souaré Hôtels &Resorts notre première marque d'hôtel à Kaloum qui s'appelle le Souaré Prémium Hôtel et aujourd'hui nous sommes à l'intérieur du pays précisément à Yorokoguia où nous allons inaugurer notre deuxième marque qui est le Souaré Club Hôtel le 10 juin 2022.

Cela part d'une ambition assez importante : rendre la vision du président du conseil d'administration, monsieur Mamadou Antonio Souaré de se développer dans ce secteur, de développer le Groupe SAMGBM dans le secteur de l'hôtellerie. Aujourd'hui notre ambition est de grandir, après Kaloum et Dubréka ici, nous travaillons pour ouvrir les prochaines marques assez rapidement que ce soit en Guinée, dans les pays limitrophes et dans la sous-région", a expliqué Soufiane Souaré.

Cet hôtel est ouvert à toutes sortes de clientèle. "C'est un hôtel commercial qui est destiné à la clientèle, à tout un chacun, à tous les guinéens et les étrangers. Dans notre hôtel, nous recevons des clients du monde entier. Nous avons pris en considération toutes les normes hôtelières pour bâtir ce meilleur hôtel ici à Yorokoguia", a ajouté le Directeur général de SAMGBM.

Pour sa part, le Directeur Général de Souaré hôtels & Resorts expliqué les commodités que comporte ce bijou. Pour Lahcen BELHAMI, le Souaré Club Hotel est un complexe hôtelier et touristique qui est à la fois fait pour accueillir des gens qui viennent pour le loisir, pour la détente, pour la relaxation et les retraites pour les entreprises, les organismes nationaux et internationaux qui veulent se retirer dans la nature.

"La construction de cet hôtel a été faite sur trois (3) blocs. Chaque bloc contient 10 chambres. Au total, c'est 20 chambres club et 10 chambres business. Mais il n'y a pas une grande différence entre les deux types de chambres. Toutes les chambres sont équipées de toutes les commodités ultra-modernes qui rendront les séjours de nos clients très agréable. Parce qu'il y a tout ce qui se trouve dans les hôtels dignes du mot hôtel de luxe dans nos chambres. Exemple, il y a la climatisation, il y a un mini bar, un coffre-fort, des produits d'accueil...", a détaillé Lahcen BELHAMI avant de revenir sur les services de restauration du Souaré Hotel Club.

"Au niveau de notre restaurant, nous faisons quelque chose qui marie entre le moderne et le traditionnel. Nous faisons tous les plats, que ce soit des plats internationaux, des plats méditerranéens, africains, asiatiques, européens. Notre équipe est bien formée et elle est prête à bien produire tout ce qu'il y a de mieux au niveau de la restauration", a décrit le Directeur Général de Souare hôtels & Resorts. De quoi donner l’envie avant même l’ouverture.

De retour de Yorokoguia, Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023