Challenge startupper de TotalEnergies : Les vainqueurs de la 3ème édition célébrés lors d’un dîner gala

TotalEnergies Marketing Guinée a célébré les gagnants de la troisième édition du challenge startupper de l'année. A travers une grandiose cérémonie organisée samedi, 04 juin 2022 dans un réceptif hôtelier de la capitale Conakry, les trois lauréats ont été officiellement primés. Chacun d'eux a bénéficié d'une enveloppe financière de 80 millions de francs guinéens. Un montant qui va permettre à chaque lauréat de mener à bien son projet.

Après le succès des deux premières éditions, nous avons lancé le 18 novembre 2021 le Challenge Startupper de l’année 2021-2022 en Guinée. Ce challenge est organisé dans 32 pays du continent africain.

En Guinée, 575 inscriptions dont 346 dossiers complets ont été déposés dans la plateforme dédiée. Après une sélection d’un comité du jury de notre siège à Paris, 15 candidats ont été retenus pour accéder à la finale du concours en Guinée devant un membre de jury local d’experts 13 avril dernier.

Finalement, ce sont trois projets qui ont été primés et les vainqueurs sont :

- Rabiatou Diallo (prix de la meilleure entrepreneuse),

- Aboubacar Sam Touré (prix du meilleur projet de création d'entreprise)

- Gbadé Koivogui (prix de la meilleure startup de moins de 3 ans).

La clôture de cette troisième édition a coïncidé aux 60 ans de TotalEnergies Marketing Guinée. La cérémonie de récompense a connu la présence de nombreux invités de marque.

Dans son discours, le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée a rappelé que la société qu'il dirige a accompagné le développement économique de la Guinée grâce à d'importants programmes d'investissement. Selon Adjé Kacou, TotalEnergies Marketing Guinée génère plus de 100 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects, et compte aujourd'hui plus de 136 stations-service à travers tout le pays. Ce qui fait d'elle le premier acteur de distribution de produits et services pétroliers dans le pays.

Revenant sur le challenge startupper, le Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée a rappelé qu’il est organisé dans 32 pays du continent africain.

« Ces jeunes entrepreneurs recevront une aide financière d'un montant de 80 millions de francs guinéens. Ils bénéficieront également d'un accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet et d'une visibilité locale pour les faire connaître », a déclaré M. Adjé Kacou.

La troisième édition du challenge staturpper de l'année a été pilotée par Bouna Sylla responsable développement durable, formation du personnel, sûreté et archives à TotalEnergie Marketing Guinée. En annonçant les couleurs de la 4ème édition, ce responsable à TotalEnergies Marketing invite les jeunes à croire en leurs rêves.

« Ce projet a débuté le 04 novembre et prend fin aujourd'hui qui marque la célébration. Ça a été une expérience enrichissante pour les lauréats et moi également. Je dis aux jeunes guinéens que c'est possible. Les rêves et les projets sont réalisables. Nous reviendrons pour la 4ème édition, on s'attend à augmenter les candidatures, à augmenter la qualité des projets. Nous savons que la jeunesse guinéenne est pleine de bonnes idées qui méritent d'être accompagnés et nous sommes sur cette lancée », a-t-il dit.

Au nom des trois lauréats de cette année, Rabiatou Diallo fondatrice du club " Raby et les enfants" a remercié les organisateurs de ce concours qui vise à booster les jeunes entrepreneurs. Ensuite, la lauréate du prix de la meilleure entrepreneuse a exprimé sa satisfaction et celle de ses deux collègues.

« C'est un honneur de recevoir le prix de meilleure entrepreneuse accompagnée de mes chers collègues qui ont reçu les prix de meilleure startup de moins de trois ans et de meilleur projet de création d'entreprise. Nous sommes très heureux de recevoir ces différents prix. Les subventions que nous avons reçues vont nous permettre de soutenir nos différentes initiatives qui sont déjà en cours. Ça va être un plus pour nous afin de renforcer notre engagement. C'est un plaisir pour nous et on remercie TotalEnergies pour l'accompagnement », se félicite Rabiatou Diallo qui a pour projet d'accompagner les enfants, renforcer leurs compétences pour qu'ils puissent devenir des acteurs du changement.

