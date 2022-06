Le parti d’Alpha Condé se désolidarise d’un de ses "lieutenants"… critique vis-à-vis de la junte

CONAKRY-Le RPG arc-en-ciel s’est désolidarisé, samedi 04 juin 2022, de l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko, responsable de la mobilisation du parti, connu pour ses prises de position critiques vis-à-vis de la junte qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre 2021. Qu’a-t-il dit de si « heurtant » au point de susciter le courroux de la formation politique à laquelle il appartient ?

Ce samedi lors de l’assemblée générale, M. Kamissoko n’est pas passé par le dos de la cuillère pour aborder certains sujets brûlants de l’actualité, notamment leur opposition par rapport à la durée de la transition. Il a aussi saisi l’occasion pour exprimer son amertume par rapport à l’immixtion des militaires dans le jeu politique, précipitant ainsi la chute du régime d’Alpha Condé. Extrait.

« Aujourd'hui nous sommes devant une situation que nous n'acceptons pas. On n’est pas d’accord avec les 36 mois. Avons-nous intérêt à se donner la main pour faire face à cette situation ? L'UFDG fait partie du G58, le RPG et ses alliés d'un autre côté. Nous n'avons pas engagé une entente exceptionnelle avec l'UFDG pure et simple. Non.

Nous avons engagé des démarches avec l'ensemble de la classe politique guinéenne (…) Nous allons réorganiser les forces vives de la nation. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec le coup d'Etat. Nous n'avons jamais été d'accord avec le coup d'Etat. Nous sommes choqués par ce qui s’est passé ».

Il n’en fallait pas plus pour être ramené à l’ordre par le parti qui rappelle que les propos qu’il a tenu n’engagent que lui.

« Les règles qui régissent les prises de paroles au sein de notre entité politique obéissent à une démarche qui consiste à faire écho des positions validées par les instances consacrées en la matière. Nous avons donc été surpris par certains propos tenus par notre camarade l'honorable Mohamed Lamine Kamissoko, lors de l'Assemblée générale du samedi 4 juin 2022.

Des propos qui ne sont nullement en lien avec les positions officielles du parti en rapport avec la conduite de la transition en cours, que nous voulons apaisée et inclusive », lit-on dans un communiqué publié tard dans la nuit du samedi à dimanche 5 juin 2022.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com