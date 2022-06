Gestion des déchets solides : GRAND P se joint à la campagne de sensibilisation "mon quartier propre"

CONAKRY- La problématique de la gestion des déchets solides se pose toujours avec acuité à Conakry. Pour relever ce défi, l’abonnement des ménages aux PME de collecte et de transport des déchets s’avère un moyen efficace. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « mon quartier propre », des ambassadeurs bénévoles sont engagés pour une meilleure approche citoyenne. C’est le cas de l’influenceur guinéen GRAND P qui dispose 7.2 millions d’abonnés rien que sur le réseau social facebook.

Ce samedi 4 juin 2022, il a pris part au coup d'envoi de cette grande campagne de sensibilisation au quartier Yattaya Fossideh, dans la commune de Ratoma. Il y avait à ses côtés le maire de Ratoma Alpha Oumar Sacko, les responsables du quartier et des dirigeants d'Enabel (l'agence Belge de développement) qui assure la mise en œuvre du projet Sanita villes propres financé par l’Union Européenne.

La campagne de sensibilisation "mon quartier propre" est une initiative qui prend en compte l'axe sensibilisation du projet Sanita villes propres. C'est une campagne qui a démarré depuis juin 2021 avec des artistes bénévoles à travers la chanson « mon quartier propre », a rappelé DJENE DEEN KOUYATE, responsable communication Sanita villes propres. L'objectif du projet est de sensibiliser les populations à s'abonner aux PME.

"Nous avons aujourd'hui des infrastructures clés de gestion des déchets. Des PME qui sont formées, outillées pour répondre au service de gestion des déchets. L'idée à présent, c'est que les populations elles aussi s'engagent aux côtés des PME pour respecter les règles d'hygiène pour une ville propre. L’assainissement est une affaire de tous. Donc, la campagne mobilise Grand P qui est engagé de façon bénévole afin de porter son image pour la cause de l'assainissement qui est une cause commune ", a déclaré DJENE DEEN KOUYATE.

La campagne de sensibilisation « mon quartier propre » est une initiative qui va favoriser la propreté des cinq communes de Conakry en général. Tout en saluant l'effort du gouvernement, le gouvernorat de la ville de Conakry et les partenaires techniques et financiers notamment l'union européenne avec Enabel, le maire de Ratoma a invité les populations à s'abonner aux PME de collecte.

« Mon quartier propre est une campagne de sensibilisation pour tous les citoyens afin que tous les foyers s'abonnent aux PME pour que nous puissions rendre notre ville propre. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des citoyens de Ratoma d'accepter d'accompagner les efforts qui sont fournis par la Commune, le gouvernement, le gouvernorat en partenariat avec les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, notamment l'union européenne, à travers Enabel avec son projet Sanita villes propres", lancé M. Alpha Oumar Sacko.

Le maire annonce qu'après la phase de sensibilisation, tous les citoyens ou foyers qui vont refuser de s'abonner aux PME ou ceux qui seront pris en train de jeter des ordures dans la rue feront face à la loi.

"Que chacun fasse des efforts pour s'abonner et ensuite mettre les bacs à ordures qui sont indiquées. La sensibilisation, c'est la première étape. Mais il y a déjà une brigade qui est formée et qui va entrer en action dès la semaine prochaine. Après la phase de sensibilisation, c'est la phase de contrôle et de répression. Ils passeront vérifier. Tous les foyers qui ne sont pas abonnés seront sanctionnés et seront obligés à s'abonner sur le champ en plus de l'amende qu'ils vont payer. Les personnes qui seront surprises en train de jeter les ordures dans la rue seront verbalisées", a annoncé le maire Alpha Oumar Sacko.

Le Président de la coordination nationale des acteurs de l'assainissement en Guinée (CONAG) a indiqué que grâce à l’appui de l'union européenne et Enabel, cette campagne va toucher beaucoup plus citoyens.

"Aujourd'hui, nous sommes Yatayah. Bien avant, on était dans d'autres quartiers de Dixinn, Kaloum, Matam. Le samedi prochain, nous serons à Sangoyah dans la commune de Matoto. Nous remercions l'union européenne et Enabel pour leur accompagnement", a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur Grand P, qui a accepté de façon bénévole d'accompagner la campagne sensibilisation "mon quartier propre" a lancé un important appel à l'endroit de tous les Guinéens.

" Mobilisons-nous pour éradiquer les ordures dans nos ménages et dans notre pays. Car, en rendant notre ville propre nous serons protégés. Il ne faut pas jeter les ordures dans la rue, il faut s'abonner aux PME ou mettre les ordures dans la poubelle. Abonnez-vous aux PME pour rendre la Guinée propre", a lancé l'artiste influenceur guinéen le plus populaire sur les réseaux sociaux.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114