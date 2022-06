Elève tué à Hamdallaye : Charles Wright s’insurge contre la "récupération politique" et fait une annonce majeure

CONAKRY-Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry s’est insurgé ce dimanche 5 juin 2022, contre la « récupération politique » du décès de l’élève Thierno Mamadou Diallo, fauché par une balle à Hamdallaye le 1er juin, en marge de heurts ayant éclaté sur l’axe le Prince à cause de l’augmentation du carburant.

Charles Alphonse Wright annonce que la balle qui a ôté la vie à ce jeune collégien a été retrouvée et que le rapport d’autopsie sera présenté dès ce lundi 06 juin à Conakry. Le magistrat prévient que rien ne sera plus comme avant.

« Lorsque quelqu’un perd un enfant, il n’a besoin que de l’apaisement. Parce que, perdre un enfant est très difficile. Ce que tu peux faire pour cette famille, ce de ne pas envoyer le décès sur le terrain politique ou ailleurs. Je demande à la famille d’avoir confiance en la justice. Si ça ne va pas, ce n’est pas le Président Doumbouya ni le ministre de la Sécurité, c’est la justice. Là également, ce n’est pas le ministre de la Justice, c’est le Procureur Général », a déclaré M. Wright qui s’est rendu ce dimanche 5 juin 2022 dans la famille du défunt sis à Hamadallaye.

Le FNDC à travers un communiqué a appelé à la mobilisation citoyenne pour accompagner Thierno Mamadou Diallo à sa dernière demeure ce lundi 06 juin. Le procureur général parle de récupération car selon lui la famille n’est pas demandeur d’une démarche.

« Dieu connait l’intention de tout le monde. Vous n’avez demandé à aucun parti politique de faire sortir un communiqué du programme funèbre. Vous n’avez demandé à aucun membre de la société civile d’organiser des cérémonies funèbres. C’est un dossier judiciaire. Le défunt a besoin de la paix et de la quiétude », a-t-il martelé.

Le corps sera envoyé à Timbo

Charles Alphonse Wright annonce que le corps sera ramené à Timbo pour être inhumé en toute dignité. Il précise que son parquet prendra toutes les dispositions dans ce sens.

« On a suivi l’intention de la famille. Le parquet général est prêt qu’on s’occupe du corps jusqu’à Timbo ne serait-ce pour que son papa puisse voir le corps, qu’il soit enterré avec dignité, des prières et des bénédictions », a annoncé le magistrat, précisant que les résultats du rapport d’autopsie seront rendus public demain (lundi 06 juin).

La balle a été retrouvée

« Je n’ai rien à cacher, ni à la famille, ni au peuple de Guinée. Rien ne sera plus jamais comme avant. La bonne nouvelle que je peux annoncer, la balle a été retrouvée. On a envoyé la police scientifique qui doit enlever la balle à ma présence. Ça ira à ça se doit, j’attends le résultat d’ici le lundi. Qu’on me dise la balle vient d’où.

Ce n’est pas la politique ou les bruits dans la cité qui feront l’enquête, il faut que les gens se calme. C’est un dossier judiciaire. Même si vous êtes ministre de la Sécurité, vous n’avez rien à dire. La mort n’a pas besoin de publicité ni de récupération politique. Celui qui est mort ne demande que la paix », a-t-il martelé.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com