Université Nongo Conakry : Clôture du concours de débat interdépartemental...

CONAKRY- Le concours de débat interdépartemental de l'Université Nongo Conakry UNC, a pris fin ce samedi 4 juin 2022. "Le pluralisme politique est un facteur de division sociale", c’est sur ce thème que les différents débatteurs se sont mesurés.

La finale de ce concours opposait le département de Droit -qui soutenait le "Pour" de cette assertion-, au département des Sciences politiques et sociales, -qui défendait l’argument du- "Contre".

A l'issue des débats qui ont duré environ 30 minutes, le département Droit a été déclaré vainqueur de cette troisième édition du concours interdépartemental de l'Université Nongo Conakry "UNC".

Le Directeur national adjoint de l'éducation nationale qui a représenté le Ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation à cette cérémonie, a salué cette initiative de l'Université Nongo Conakry.

"Je salue cette initiative des responsables de l'Université Nongo Conakry d'organiser un concours de débats, ce qui fait davantage de l'UNC une université de référence. Le Ministre tenait à être présent ici aujourd'hui parce que c'est un Ministre qui a un goût poussé pour le mérite et l'excellence. Il me charge de vous transmettre ses salutations les plus sincères. Le thème est à la fois d'actualité et pertinent", a laissé entendre Joseph Pelico Camara.

Le fondateur de l'Université Nongo Conakry UNC, a quant à lui expliqué dans son allocution l'importance de ce concours dans la formation de ses étudiants.

"Pour intervenir dans un débat, il faut travailler, faire des recherches, apprendre à parler en public, en somme aller au-delà des cours traditionnels dispensés dans les salles classes. Participer à un débat enrichi, le débateur se rend plus cultiver et renforce ses capacités et ses compétences. Je félicite tous ceux au nom de leur département ont osé s'engager dans ce concours", a expliqué Mamadou Cellou Souaré.

Cette compétition permet non seulement de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les étudiants de l'Université Nongo Conakry mais aussi de créer l'émulation dans le renforcement de leurs capacités intellectuelles.

"Nous étudiants de l'Université Nongo Conakry UNC, au-delà des cours académiques que nous recevons, avons voulu mettre en exergue nos compétences oratoires et notre aisance d'esprit à travers ce concours de débat. Ce concours est aussi pour nous une occasion de renforcer les liens de fraternité et d'amitié que nous développons chaque jour", a déclaré Oumou Khairy Diallo, Présidente du bureau des étudiants de l'Université Nongo Conakry UNC.

Fatoumata Binta Diallo fait partie de l'équipe de débatteurs du département Droit qui a remporté ce concours. Elle a exprimé sa joie.

"Je suis très contente. Ça me fait vraiment plaisir de remporter cette compétition. Je remercie infiniment tous mes encadreurs qui sont les responsables de l'université. Je demande aux autres étudiants de ne pas avoir peur, je les invite à se lancer dans les débats et apprendre à défendre leurs idées", a lancé cette étudiante de Licence 2 Droit de l'UNC.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023