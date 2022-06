Transports : 8000 plaques d’immatriculation disponibles chez les Ets Yatassaye et Fils…

CONAKRY- « Plus de peur que de mal », serait-on tenté de dire. Et à juste raison. Puisque contrairement aux rumeurs qui ont circulé tendant à faire croire qu’il y a un risque éventuel d’arrêt des opérations d’immatriculation et ré immatriculation des engins roulants, les Établissements Yatassaye et Fils, en charge de la fourniture des plaques minéralogiques neutres et sécurisées en République de Guinée, ne sont pas en rupture de stocks.

Ce vendredi 3 juin 2022, les dirigeants de la société ont annoncé que les activités liées à l'importation, à la gestion et à la vente des nouvelles plaques d'immatriculation ont officiellement débuté le 1er juin 2022. A date, un stock de 8 000 plaques (pour véhicules et motos) est disponible, alors que plus de 120 000 autres plaques sont attendues dans les prochains jours à Conakry. Le prix des plaques vierges pour les voitures est fixé à 130.000 GNF, tandis que celles pour les engins à deux roues sont à 70.000 GNF.

"Contrairement aux rumeurs qui circulaient par rapport au manque de plaques d'immatriculation, il y a 8 000 plaques qui ont été apportées dans un lot total de 230 000 qui sont en cours de route et qui doivent arriver dans un bref délai à Conakry. Conformément aux courriers qui ont été transmis, nous réitérons l'information aux emboutisseurs de venir acheter leurs plaques chez nous. Donc à date, il y a 8 000 plaques qui sont disponibles sur un stock total de 230 000 plaques. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 120 000 plaques qui sont en cours de route", a annoncé Mamadou Yatassaye.

Comment le processus de l'acquisition de ces plaques se fait-il ? Le Directeur des opérations Établissements Yatassaye et Fils explique :

"Le payement de ces plaques se fait dans nos locaux à Coleah. Lorsqu'un emboutisseur agréé auprès du Ministère des infrastructures et des transports veut acheter les plaques, il va faire le payement au niveau de la Banque Islamique de Guinée. Une fois que le payement est fait, il vient avec le reçu et c'est sur la base du reçu que nous lui transmettons les plaques correspondantes", a expliqué M. Yattassaye.

Les Établissements Yatassaye et Fils Guinée ont également annoncé avoir développé une application de gestion et de sécurisation des immatriculations en Guinée. Grâce à cette application web, les Établissements YATTASSAYE FILS, proposent des mesures efficaces qui permettent d'avoir un fichier d'immatriculation unique et sécurisé. Selon le responsable des opérations, ce système assure un contrôle efficace du parc automobile des véhicules immatriculés en Guinée.

"Notre application a été conçue de manière sécurisée afin que le Ministère des infrastructures et des transports puisse accéder directement à la situation exacte des plaques d'immatriculation embouties en République de Guinée. Et cette application a été également conçue de telle sorte qu'elle ne puisse pas contenir des doublons", a ajouté Mamadou Yatassaye.

Aliou Doumbouya, PDG d'une société d'emboutissage s’est déjà procuré d’un lot de plaques dès ce 1er juin chez Ets Yatassaye et Fils. Il assure que le système mis en place pour sécuriser les plaques est fiable.

"Le système que les Établissements Yatassaye et Fils ont mis en place pour sécuriser les plaques d'immatriculation est fiable. Personnellement, je l'ai utilisé avec le stock que j'ai acheté le 1er juin 2022. J'ai trouvé que tout est fiable. Parce qu'après avoir enregistré les renseignements sur une plaque d'immatriculation, les autorités peuvent vérifier tout et comprendre à qui appartient la plaque, avoir tous ses coordonnées et savoir quel emboutisseur lui a vendu la plaque. Donc en cas de perte, d’accident ou autre chose, il est très facile de savoir où la plaque d'immatriculation a été faite et on peut connaître l'adresse du propriétaire de la plaque", a assuré le conseiller des emboutisseurs de Guinée.

Le Directeur des opérations des établissements Yatassaye et Fils a tenu à remercier les autorités de la transition pour leur implication dans le cadre de la mise en œuvre de ces opérations.

"Nous tenons à remercier les autorités de la transition qui nous ont remis dans nos droits contractuels. Grâce aux actions du Colonel Mamadi Doumbouya et de son Ministre des infrastructures et des transports, le système d'immatriculation en République de Guinée sera sécurisé", a déclaré M. Mamadou Yatassaye.

