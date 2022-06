Saloum Cissé : "Certains croyaient que le RPG arc-en-ciel est déjà mort mais…"

CONAKRY- C’était l’une des principales craintes d’Alpha Condé. Voir le RPG arc-en-ciel, le parti qu’il a fondé connaitre le même sort que le PUP ou le PDG RDA. Neuf mois après la perte du Pouvoir, les dirigeants de ce parti se « targuent » encore de sa force et surtout de la conviction de ses militants.

Aujourd’hui, il se fixe comme principal défi à relever, la reconquête du Pouvoir. C’est du moins ce qu’a réaffirmé ce samedi, 04 juin 2022, Dr Saloum Cissé qui salué la constance de leurs militants qui, en dépit de la perte du pouvoir sont restés, selon eux, fidèles aux idéaux du parti.

« Certains croyaient que le RPG est déjà mort mais votre présence de ce matin prouve que le RPG vit et vivra s'il plaît à Dieu. Vous savez, un adage dit que la souffrance unit plus que la joie. Le RPG a une histoire et l'histoire-là est riche.

Mais ce qui est à souligner au niveau de l'histoire, ce qu'elle a été incarnée par des hommes de valeur et de conviction. Je vais saluer votre courage, votre engagement, votre abnégation parce que ç'aurait été d'autres partis on allait plus parler du RPG», a déclaré Dr Saloum Cissé.

Le secrétaire Général du RPG arc-en-ciel qui croit fermement à un retour aux affaires, a invité les militants à resserrer les rangs.

« Je demande à la jeunesse et aux femmes d'être plus déterminés qu'auparavant parce que, hier c'est vous qui aviez fait la victoire du RPG arc-en-ciel et on compte sur vous pour la prochaine victoire », a lancé Dr Saloum Cissé.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23