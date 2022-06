"Désagréable, agressif…serait-ce l'ivresse du pouvoir ?" : Dansa Kourouma vu par son ex Directeur de cabinet

CONAKRY-Dr Dansa Kourouma, président du Conseil National de la Transition (CNT) vient de perdre son Directeur de Cabinet. Mohamed Kouyaté a jeté l’éponge ce jeudi 02 juin 2022. Ce jeune cadre issu de la diaspora ne s’est pas limité qu’à rendre le tâblier. Le démissionnaire qui en avait visiblement gros dans le cœur a aussi « vidé son sac ».

Dans sa lettre de démission, il dit ne plus reconnaître « son ami » Dr Dansa Kourouma qu’il décrit comme « désagréable, agressif » vis-à-vis de lui et qui se donne du plaisir à « humilier, rabaisser » avec "mépris" et "arrogance" ses subordonnés. Une métamorphose qu’il dit ne pas comprendre et s’interroge : « Serait-ce l'ivresse du pouvoir ? ».

Désagréable, agressif

« Je n'ai pas compris comment une personne pouvait changer de la sorte. Vous êtes devenus désagréable et agressif à mon égard. N’hésitant point de m'engueuler violemment et très souvent d'ailleurs en présence de n'importe quelle personne, relève-t-elle de moi ou pas et... même en présence parfois des membres de ma famille qui ont eu le malheur de me rendre visite au service. Serait-ce l'ivresse du pouvoir ? », mentionne Mohamed Kouyaté qui se targue d’avoir pourtant sa part du marché.

Humilier, rabaisser avec mépris et arrogance

« Pourtant j'avais tenu ma parole : ne jamais rentrer en conflit avec vous; ne jamais me mêler d'affaires financières ni d'un quelconque arrangement avec un fournisseur ou prestataire du CNT », a t-il révélé.

Plus loin, il remet en cause le leadership de l’actuel président du CNT, qui relève M. Kouyaté se donne du plaisir à rabaisser et à humilier ses « subordonnés » avec arrogance et mépris.

« Je vous ai considéré comme mon chef or, ce qui fait la force d'un chef, un vrai chef, c'est le guerrier auprès duquel il combat. Tant que le chef respectera et honorera le guerrier, celui-ci fera de même pour lui voire mieux. Mais un chef qui rabaisse et humilie ses collaborateurs avec arrogance et mépris ne peut plus réclamer le titre de chef. Il devient de facto sa propre contradiction ».

Pour toutes ces raisons, Mohamed Kouyaté a décidé de quitter ses fonctions de Directeur de Cabinet du Président du CNT à compter de ce jeudi 2 juin 2022.

A suivre…

Focus Africaguinee.com