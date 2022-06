Macky Sall chez Poutine : "Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité sur l’Afrique…"

SOTCHI-Reçu ce vendredi 3 juin 2022 à Sotchi par Vladimir Poutine, le Président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall a rappelé la menace que représente les effets collatéraux de la guerre en Ukraine sur l’Afrique.

Auprès du président Russe, le président sénégalais plaide pour une prise de conscience. Le tête-à-tête a duré pendant 3 heures.

« Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité sur l’Afrique puisque nous n’avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais, à l’urée en particulier pendant que notre agriculture est déjà déficitaire.

Ça crée de sérieuses menaces alimentaires sur le continent », a déclaré le Chef de l’Etat Sénégalais, accompagné du président de la Commission de l’Union Africaine.

Macky Sall demande à son homologue russe de prendre conscience que les Etats africains même s’ils sont éloignés du théâtre de la guerre, sont des victimes de cette crise au plan économique.

L’Union Africaine souhaite, selon son président, renforcer non seulement la coopération bilatérale entre la Russie et l’Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur ses populations. Saluant le rôle que la Russie a joué dans la lutte pour les indépendances africaines, Macky Sall relève que la situation représente une sérieuse menace sur la sécurité alimentaire du continent.

Vladimir Poutine a indiqué que Russie a toujours été du côté de l'Afrique pour lui apporter son soutien. Il rappelle qu'en 2019, un sommet Russie-Afrique s'est tenu ici même à Sotchi.

"Nous sommes dans une étape du développement de nos relations, et nous apportons une attention particulière aux développement de nos relations. Cela a déjà débouché sur des résultats concrets. Nous ferons tout pour aller de l'avant", a indiqué Vladimir Poutine.

Le rôle de l'Afrique sur le plan international augmente, notamment sur le plan politique, a-t-il ajouté.

"Nous pensons que l'Afrique a de belles perspectives devant elle et allons développer nos relations avec l'ensemble des pays avec lesquels nous avons des relations traditionnellement amicales et bonnes".

