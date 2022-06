Guinée : TotalEnergies Marketing célèbre ses 60 ans à travers des « journées portes » pour exposer son « savoir-faire » aux visiteurs

CONAKRY-Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans d'anniversaire, la Compagnie TotalEnergies Marketing Guinée a organisé des journées portes dénommées "Village Total Énergies Marketing Guinée". Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 2 juin 2022, à la station-service Total Énergies sise au quartier Bellevue.

Cette première journée des portes ouvertes a connu la présence du directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, M. Adje KACOU, du directeur réseau M. Cyrille ROBERT, ainsi que des nombreux responsables et partenaires de la Compagnie.

Les activités ont débuté aux environs de 10h 00 par une visite guidée. D'abord par les stands, puis à la boutique « Mobility Shop » , ensuite à la croissanterie pour se terminer aux baies de lavage et d’entretien. Bref tous les points de service que composent la station-service Total Énergies ont été découverts par les visiteurs.

Ces journées portes ouvertes offrent l’occasion aux visiteurs de revisiter l’histoire, connaître le savoir-faire, les produits et services de TotalEnergies Marketing Guinée, ainsi que les opportunités qu’offres l'entreprise.

"Au lancement de la cérémonie des 60 ans de la filiale, j'avais un rêve, c'est celui d'organiser une journée portes ouvertes afin de montrer notre savoir-faire, faire découvrir les opportunités à nos partenaires, à nos clients et toutes les parties prenantes", a déclaré M. Adje Kacou, Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Ces journées portes ouvertes font partie des quatre (4) événements majeurs de célébration du 60ème anniversaire de la filiale. Ces événements ont débuté la semaine passée par le Semi-marathon, a-t-il rappelé

"Nous avons eu la participation de 9 000 athlètes venant de trois pays différents : la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée. Le deuxième événement, ce sont les journées portes ouvertes. Une occasion pour nous de montrer notre savoir-faire à la population mais aussi notre encrage local. On a un très bon maillage dans ce pays et il faudrait que la population de Conakry découvre ce qu'on peut faire, ce qu’on peut offrir à la jeunesse de Conakry sinon à la jeunesse de la Guinée. Et on espère qu'on va réussir et que les étudiants viendront parcourir notre village, retrouver non seulement ce qu'on sait faire mais aussi les opportunités non seulement de recrutement mais surtout dans nos stations-services" a-t-il ajouté.

Le troisième événement est prévu ce vendredi 3 juin. Il s’agit d’un dîner qui sera offert uniquement à tous les collaborateurs de TotalEnergies en service et à la retraite mais aussi à nos gérants des stations- services.

Et le 4ème événement c'est la clôture prévue le 4 juin. Cette activité sera célébrée avec les autorités, les clients, les partenaires, les collaborateurs qui viendront fêter les 60 ans de la filiale au tour d'un dîner gala.

"J'invite nos collaborateurs à faire de telle sorte que ces deux journées portes-ouvertes, soient des journées de nos partenaires, des étudiants. Vous savez que TotalEnergies Marketing est une grande Compagnie. On souhaiterait que tout le monde vienne visiter nos stands pour découvrir ce qu'on fait. On est en Guinée et on y restera.

Je disais la dernière fois que 60 ans, c'est l'âge de la retraite, mais pour nous, 60 ans c'est la renaissance. Qui parle de renaissance parle de TotalEnergies Marketing. On profitera de ces journées pour montrer le futur. Venez donc découvrir les opportunités, venez découvrir l'ambition de TotalEnergies non-seulement en Guinée mais aussi dans le monde entier" a invité le directeur général Adje KACOU.

De son côté, M. Cyrille ROBERT, Directeur Réseau de TotalEnergies Marketing Guinée a rappelé les nombreuses réalisations du groupe TotalEnergies en faveur de la population guinéenne surtout les compatriotes vivants dans les îles où la compagnie a construit des écoles pour les enfants de l'île de Kassa, du projet startupper, construction des forages et bien d’autres dans le domaine du développement durable.

Avant de parler des innovations, M. ROBERT a d’abord, souligné que l'ambition de la Compagnie TotalEnergies c'est de répondre à son devoir qui est de déployer ses Energies sur l'ensemble des territoires.

"Aujourd'hui TotalEnergies a 134 stations-services sur l'ensemble du territoire mais il y a encore des sous-préfectures où on est en discussion pour ouvrir des nouvelles stations. C'est une ambition pour les années à venir. Ensuite il faut compléter des gammes, offrir des solutions et des services pour nos clients.

Je vous invite à découvrir la gamme qui a été lancée cette année par la Compagnie TotalEnergies et qui offre aux populations qui rencontrent des difficultés d'accès à des solutions solaires. Des kits, lampes solaires familiales pour pouvoir recharger leurs batteries, avoir de l'électricité également et pour permettre aux enfants de faire leurs devoirs.

Les autres ambitions, c'est d'aller vers plus de produits qui répondent à la problématique de nos consommateurs, lancer de nouveaux produits qui permettront à nos clients de réduire la consommation de leur carburant avec un meilleur nettoyage des moteurs", a-t-il ajouté.

A noter que ces journées portes ouvertes vont prendre fin ce vendredi 3 juin 2022.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114