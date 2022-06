La SMD/NORDGOLD, une entreprise citoyenne au cœur du développement en Guinée

La Société Minière de Dinguiraye (SMD), filiale du groupe Nordgold, est l’un des acteurs majeurs du secteur minier en République de Guinée. Elle contribue à tous les niveaux au développement durable du pays. Cela s’est toujours matérialisé à travers l’amélioration des conditions de vie des communautés environnantes et du paiement régulier des taxes et impôts dus à l’Etat Guinéen.

L’année 2021 a connu plusieurs actions de renforcement des liens de collaboration et de bon voisinage par des dons et assistances ainsi que la réalisation sur fonds propres de la Société de nombreux grand projets dont le Lycée moderne de Léro à plus de 2 milliards GNF , l’Ecole Professionnelle des Métiers de Baraka à Siguirini à près de 2 milliards GNF et le Centre NAFA de Baraka pour les femmes et jeunes filles de la Communauté prévu à Tombakansa cette année.

Pour la contribution au développement local FODEL, la SMD vient de payer en Mars 2022la somme totale de 31,651,712,229 GNF pour les Préfectures de Siguiri et Dinguiraye et le PRECOMPTE 10% sur achats locaux payé à Siguiri s’est élevé à 812,682,293 GNF .

A part les infrastructures scolaires, la distribution gratuite des fournitures scolaires à tous les élèves et des primes aux lauréats chaque année des Sous-préfectures de Siguirini, Tombakansa, Maléah et Banora, pour un montant annuel de 315 000 000 GNF , un nombre de 81 Enseignants de la communauté sont primés par la SMD pour lutter contre l’abandon scolaire pour un total annuel de 263 250 000 GNF .

Une entreprise citoyenne est aussi une entité à jour de ses impôts. En 2021, la SMD a payé à la Direction Générale des Impôts un total de 135,317,321,751 GNF et aux autres Structures de l’Etat un total de 191 214 134 494 GNF , soit un total de 326 531 456 245 GNF .

La SMD/NORDGOLD, au service de la Guinée.

COMMUNICATION EXTERNE SMD.