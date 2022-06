Jeune élève tué à Hamdallaye : « Il était sorti récupérer son ordinateur… »

CONAKRY- L’émotion est vive ce jeudi 02 juin dans la famille de Thierno Mamadou Diallo, tué par balle dans la nuit d'hier mercredi, 1er juin 2022 à Hamdallaye, dans la commune Ratoma à Conakry.

C'est la toute première victime tombée sous la transition dirigée par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD). Thierno Mamadou Diallo, candidat au BEPC (Brevet d'Études du Premier Cycle), n'avait rien à voir avec la manifestation contre la hausse du prix du carburant, selon sa famille.

Ce jeune a été arraché à ses proches à la fleur de l’âge, comme des centaines d’autres victimes tombées dans les mêmes circonstances dans cette onze, ces dernières années. Il était âgé seulement de 20 ans.

C'est pendant qu'il était sorti pour récupérer son ordinateur dans un salon de coiffure (image en bas de l'article) que les forces de l'ordre qui étaient aux prises avec les manifestants, ont ouvert le feu sur lui, selon des témoins. Leur concession famille est contiguë à la route où la sécurité est renforcée.

Dans la matinée de ce jeudi, 02 juin 2022, c'est la consternation dans la famille de Thierno Mamadou Diallo. Les parents de ce jeune qui se -préparait à affronter le BEPC dans une semaine- sont inconsolables et regrettent la mort tragique de leur fils dont ils ne reverront jamais. Dans la famille mortuaire, les camarades d'école de la victime sont tous en larmes.

Venu essuyer les larmes de la famille éplorée, Elhaj Habib Barry, chef du quartier de Hamdalaye 2 déplore les nombreux cas de morts sur l'Axe. Il a fait une invite aux forces de l'ordre et aux jeunes qui sortent manifester sur la voie publique.

« L'Axe est habitué à ça. A chaque fois qu'il y a manifestation, les gens sont victimes. Ce que je peux dire aux autorités, à la sécurité et à la jeunesse, c'est d'éviter certains affrontements. Chaque fois qu'il y a un mouvement sur l'Axe, c'est des cas de morts qu'on enregistre. On aimerait bien qu'on évite cela et pour le faire, c'est pour dire à l'autorité s'il y a un mouvement, de chercher à canaliser, à sensibiliser les gens et qu'ils n'utilisent pas des fusils parce que, c'est ce qui occasionne tout ça. Et ensuite, conseiller aussi la jeunesse. S'il y a un mouvement, c'est d'éviter de sortir et de s'affronter avec les militaires. Tant qu'il y a des affrontements entre la jeunesse et les militaires, là il faut s'attendre à des cas pareils. Et pour l'éviter, c'est de sensibiliser de tous les côtés surtout au niveau des forces de l'ordre et la jeunesse aussi », a-t-il déclaré.

Il faut rappeler que dès l'annonce de la mort par balles de Thierno Mamadou Diallo, les parents se sont immédiatement rendus à l'hôpital Sino-guinéen pour déposer le corps à la morgue. Mais à leur fort étonnement, on leur a dit qu'il n'y a pas de places. C'est de là qu'ils sont partis à la mosquée de Bambéto pour y laisser le corps. Finalement, c'est ce matin que le corps de la victime a été reçu à la morgue de l'hôpital Ignace Deen.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23